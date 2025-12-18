26 ka tuig nga gihuwat

Gitapos ni Filipino tennis star Alex Eala ang 26 ka tuig nga wala makadaog ang Pilipinas og bulawan sa tennis singles tournament sa Southeast Asian (SEA) Games.
Ang abilidad ni Eala mao ang mas nilabaw batok sa hometown player nga si Mananchaya Sawangkaew, 6-1, 6-2, sa ilang gold medal match sa women’s singles’ event niadtong Huwebes, Disyembre 18, 2025, didto sa National Tennis Development Center sa Nonthaburi, Thailand.
Nahimong ikatulong Pilipina si Eala nga nakadaog og gold medal sa women’s tennis singles, kauban sa elite nga grupo ni Pia Tamayo nga nidaog sa 1981 Manila Games, ug Maricris Fernandez-Gentz nga maoy uwahing babae nga nidaog og gold medal sa 1999 Brunei edition.
Sa wala pa si Eala, ang katapusang tennis singles gold sa Team Philippines nakuha ni Cecil Mamiit sa men’s division diin iyang nakompleto ang iyang “three-peat” niadtong 2009.
Dakong panapos kini sa tuig alang sa Filipino tennis ace nga nagsugod sa iyang damgo nga semifinal run sa Miami Open, diin iyang napilde ang tulo ka Grand Slam champions aron makasulod sa main draw sa French Open, Wimbledon, ug US Open diin iyang nakuha ang iyang unang kadaugan.
Ang graduate sa Rafa Nadal Academy usab nakadaog sa iyang unang Women’s Tennis Association (WTA) title sa Guadalajara 125 Open niadtong Septiyembre ug nakab-ot ang labing taas nga world ranking sa iyang career nga No. 50 sa miaging bulan.
Natapos ni Eala ang SEA Games nga adunay usa ka gold ug duha ka bronze medals gikan sa mixed doubles ug team event.
“To end the year on this high is such an amazing thing. I wouldn’t have thought it would happen at the start of the year,” sigon sa world No. 52 nga si Eala. / RSC