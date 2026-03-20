26 ka tuig sa RA 9003: Plano lang, way aksiyon?

Nagpabilin ang dakong buslot sa implementasyon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 (RA 9003) sa lebel sa mga Local Government Unit (LGU), 25 ka tuig human kini hingpit nga napasar isip balaod.
Bisan kon ang tanang LGUs sa Sugbo nakatuman sa paghimo og 10-year Solid Waste Management Plans nga giaprobahan niadtong Enero 2001, kulang gihapon ang implementasyon.
Makita kini sa nagbalik-balik nga problema sa basura ug ang makalilisang nga trash slide sa Binaliw landfill niadtong Enero 8, 2026, diin 36 ka tawo ang namatay.
Kini nga mga isyu gihisgutan sa forum nga “Cebu’s Waste Dilemma and Potential Solution-Interventions” niadtong Marso 19 sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo nga gitambungan sa mga representante gikan sa tri-cities sa Cebu, Mandaue, Lapu-Lapu, ug uban pang lungsod sa probinsiya.
Si kanhi DENR Secretary Elisea Gozun nipadayag sa iyang kaguol nga ang mga LGUs maayo lang sa paghimo og plano apan pakyas sa pagpatuman niini.
“What’s difficult for us is this—I’m sorry to admit it—we’re very good at making plans, but having plans does not really mean anything. I’m sorry,” matod ni Gozun.
Iyang gipasabot nga gikinahanglan ang pressure o pagdasig gikan sa publiko aron mapugos ang mga lider sa paglihok.
Matod niya, ang pandemya sa Covid-19 nakapasamot usab sa sitwasyon tungod sa pagsaka sa paggamit sa plastic ug ang paghunong sa mga programa sa basura nga wala na mabalik hangtod karon.
Gipahinumdoman ni Gozun ang mga mahinungdanong bahin sa balaod nga obligasyon sa LGU ang paghimo og 10-year solid waste plan. / CDF