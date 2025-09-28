26 na ang namatay sa sunodsunod nga bagyo

Nisaka na sa 26 ang gidaghanon sa mga nakalas nga kinabuhi tungod sa grabeng kahimtang sa panahon nga dala sa nagsunodsunod nga mga bagyo ug low pressure area lukop Pilipinas.
Sa usa ka situational report niadtong Domingo, Septiyembre 28, 2025, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) niingon nga sa 26 ka namatay, walo ang gikan sa rehiyon sa Cagayan, upat sa Cordilleras, duha sa Central Luzon, duha sa Central Visayas, siyam sa Bicol region, ug usa sa Eastern Visayas.
Nahitabo kini gumikan sa tropical cyclone Mirasol, super typhoon Nando, severe tropical storm Opong, ug sa Habagat (Southwest Monsoon).
Dugang pa sa ahensya, 14 ka mga tawo ang nawala sa Eastern Visayas, Bicol Region, ug Western Visayas.
Giingon sa disaster bureau nga 738,714 ka pamilya o 2,797,706 ka mga tawo ang naapektuhan sa dili maayo nga panahon sa dul-an sa 1,000 ka mga barangay sa tibuok nasod.
Sa apektadong populasyon, 46,611 ka pamilya o 163,317 ang namalhin sa evacuation centers.
Ang NDRRMC niingon nga dul-an sa P137.6 million nga kantidad sa tabang ang nahatag na sa mga apektado.
Ang kadaot sa sektor sa agrikultura niabot na og kapin sa P1 billion sa Ilocos region, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, ug Western Visayas.
Kapin sa P864.1 million balor sa kadaot sa imprastraktura, lakip na ang mga karsada, edipisyo, tulay, ug uban pa.
Sa usa ka interbyu sa radyo, si Junie Castillo, tigpamaba sa NDRRMC, nisulti nga ang Masbate ang probinsya nga labing grabeng naigo sa severe tropical storm Opong, diin nadaot ang mga balay ug linya sa kuryente sa mainland niini, ingon man sa mga isla sa Ticao ug Burias.
Asoy ni Castillo nga padayon pa ang disaster response operations sa Masbate ug ubang probinsya nga grabeng naigo ni Opong.
Sa usa ka pamahayag niadtong Dominggo, Septiyembre 28, si Philippine National Police (PNP) acting chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez nibutyag nga ang mga humanitarian assistance teams gipalihok na alang sa post-disaster response sa Masbate ug ubang lugar nga giguba sa bagyo.
“I have already directed the RDs of the affected regions to mobilize humanitarian teams that will assist in post-disaster response to help our affected kababayan to get back on their feet,” asoy ni Nartatez.
“From clearing debris to rebuilding communities, your PNP will be there to assist and be a strong partner in rebuilding the lives of those severely affected by the typhoon,” dugang niya.
Gimanduan usab ang police commanders nga mosumiter og assessment reports sa ilang tagsa-tagsa ka lugar aron ang PNP makabaton og klaro nga hulagway sa sitwasyon sa yuta, nga gikinahanglan alang sa angay nga pagtubag. / TPM, SunStar Philippines