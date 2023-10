260 ka polis idestino sa 8 ka sementeryo, simbahan

Mokabat sa 260 ka security personnel ang ipakatap sa Mandaue City Police Office (MCPO) sa walo ka dagkong mga simbahan sa Mandaue ug walo ka dagkong mga sementeryo alang sa umaabot nga kasaulogan sa All Saints ug Souls Days karong Nobiyembre 1 ug 2.

Si MCPO deputy city director for administration and spokesperson, Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, niingon sa Biyernes, Oktubre 27, nga sugdan nila ang deployment sa kapulisan sugod sa alas 4 sa kaadlawon sa Nobiyembre 1 ug hangtod sa Nobiyembre 2.

Ang walo ka dagkong mga sementeryo sa siyudad mao ang St. Joseph Roman Catholic Cemetery, Grosmar Memorial Garden, Manpark Cemetery, A.S. Fortuna Cemetery, Pagsabungan Cemetery, Eversley Cemetery, Manila Memorial Park Mandaue, ug Mandaue City Municipal Cemetery.

Ang mga simbahan mao ang National Shrine of St. Joseph sa Barangay Centro, Holy Family Parish sa Maguikay, Getsemani Parish Church sa Casuntingan, Christ the King Parish sa Alang-Alang, Holy Fatima sa Pagsabungan, Grosmar Church sa Guizo, San Roque Parish sa Subangdaku, ug Nativity of Mary Parish sa Canduman.

Matod ni Oriol nga nagpaabot pa sila sa kamanduan sa Mandaue City Government kon mopatuman sila og curfew sa oras sa pagbisita sa mga sementeryo.

Matod niya nga mahimo nilang dugangan ang alang sa deployment tungod kay ilang gipaabot nga mokabat sa 30,000 ka mga tawo ang mobisita sa siyudad atol sa selebrasyon ug mosalmot sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) karong Oktubre 30.

Sa miaging tuig, si Oriol niingon nga gibana-bana nga 25,000 ka mga tawo ang ningbisita sa mga sementeryo sa Mandaue atol sa Kalagkalag.

Gipahinumduman gihapon ni Oriol ang publiko nga likayan ang pagdala og mga kontrabando, sama sa hait nga mga butang ug dagkong speaker, nga makabalda sa solemnidad sa selebrasyon, ug uban pa, atol sa pagbisita sa sementeryo.

Gi-discourage usab niya ang mga ginikanan sa pagdala og mga bata, ilabina ang mga gagmay.