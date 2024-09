269 nasikop sa CV sud sa 2 ka adlaw

Kapin sa 269 ka mga suspek ang nadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7 sa Central Visayas (CV) nga niresulta sa pagkasakmit sa dul-an P3 milyunes nga ba­lor sa ilegal nga drugas.

Gikan Septiyembre 6-8, 2024, ang mga tinugyanan sa balaod nakasikop og 94 ka drug personalities ug pagkasakmit sa 430.90 gramos nga gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P2.9 milyunes ug pag-ibot sa mga tanom nga marijuana nga mokantidad og P4,400.

Gawas sa ilang paghingusog sa kampanya batok sa ilegal nga drugas, nakasikop usab sila og 112 ka mga sugarol nga naatlan nga nagsugal diin naka imbargo sila og P11,336 isip kwarta sa sugal.

Wala molugak ang kapulisan sa ilang paggukod sa loose firearms ilabi na nga nagkaduol na ang midterm election sa sunod tuig nga tungod ani naka imbargo sila og 30 ka armas ug 14 ka mga tawo ang nangadakpan ug napasakaan og kaso ngadto sa korte.

Samtang mosumada sa 49 ka mga tawo nga dunay pending warrant of arrest sa nagka lain-laing matang sa kaso ang ilang nasikop, 10 niini giila nga most wanted person.

Gidayeg ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, ang iyang mga personnel nga padayon sa ilang trabaho aron magpabilin ang kahusay og kalinaw sa usa ka dapit.

"We are implementing comprehensive strategies to effectively address criminality in the region. In launching these police operations, we put premium on the adherence with the Police Operational Procedure and observance of human rights," matod ni Aberin.

Gihulagway sa heneral nga ang maong kalamposan tungod kini sa hugot nga suporta sa komunidad sa kapulisan. / AYB