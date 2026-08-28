26th Cesafi sugdan na

Mga duwa karon:
12:30 pm- Opening
ceremony
6:15 pm- PSS batok SRCDC (High school)
7:45 pm- UCLM batok USPF (College)
Opisyal na nga sugdan karong Sabado sa hapon, Agusto 29, 2026, ang Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) 26th Season sa Cebu Coliseum sa dalan Sanciangko, Dakbayan sa Sugbo.
Sama sa naandan, sugdan ang bag-ong season pinaagi sa usa ka grandiyusong programa sa alas 12:30 sa udto nga tambungan sa mga representante sa tanang partisipanteng mga tunghaan.
Mobuwak sa programa mao ang pagpili sa 2026 Miss Cesafi alang sa high school ug college divisions.
Human sa programa, mosugod dayon ang aktuwal nga kompetisyon sa basketball diin tulo ka bag-ong teams ang mopakita dayon og aksiyon sa labing unang adlaw sa season.
Ang bag-ong teams nga gipangtumbok mao ang San Roque College de Cebu (SRCDC) Greyhounds ug Paref Springdale School (PSs) Titans sa high school division ug ang University of Cebu Lapu-Lapu and Mandaue (UCLM) Webmasters sa college division.
Ang Greyhounds ni coach Jeff Codera ug Titans ni coach Jax Bautista mao ang magsangka sa premirong duwa inig ka human sa opening program.
Sa main game, UCLM Webmasters makigbatok sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers.
Ang UCLM nga karon pa nagporma og puwersa sa college division, usa sa labing giatangan ning sayo nga bahin sa torneyo gumikan kay giyahan kini isip coach ni Philippine Basketball Association (PBA) legend Dondon Hontiveros.
Ning tuiga, niabot na sa 13 ka teams ang magtigi sa high school division nga pangulohan sa 5-feat champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ni coach Rommel Rasmo.
Pareho pa man tuod bag-o ang Greyhounds ug Titans apan pulos kini determinado nga mohimo dayon og langas sa ilang labing unang kampanya.
Gawas sa Greyhounds ug Titans, ang ubang teams sa high school division mao ang University of Cebu (UC) Baby Webmasters, UCLM, Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Junior Wildcats, University of the Visayas (UV) Baby Lancers, San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors, Benedicto College (BC) Baby Cheetahs, USPF Baby Panthers, University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars, Don Bosco Greywolves, ug Cebu Eastern College (CEC) Dragons.
Ang walo ka teams sa college division pangulohan gihapon sa 4-peat champions UV Green Lancers ni coach Gary Cortes.
Mosuway pag-ilog sa korona sa Green Lancers mao ang UCLM, UC Webmasters, USJ-R Jaguars, USPF Panthers, CIT-U Wildcats, BC Cheetahs, ug USC Warriors. / ESL