27 husayon sa korte tungod sa ‘funding sa NPA’; mingkondenar

Tungod sa giingong paghatag og pinansyal nga tabang ngadto sa mga front sa New People’s Army (NPA) sa Negros Oriental, 27 ka mga indibidwal, kasagaran mga miyembro sa mga progresibong grupo, ang moatubang sa husay atubangan sa korte sa dakbayan sa Sugbo.

Ang mga akusado, gikataho’ng mga sakop sa non-government organization nga Community Empowerment Resource Network (Cernet), pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act (RA) 10168, o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012, atubangan sa Regional Trial Court (RTC) Branch 74, tungod sa paghatod og P135,000 ngadto sa NPA-South East Front sa Dumaguete City niadtong Septiyembre 2012

Nakapiyansa ang mga akusado, matod sa usa ka indibidwal nga nakahibalo sa kaso.

Ang Visayas Command (Viscom) nisang-at og reklamo batok sa Cernet, nga giingong naghatag og gamay nga pundo sa mga people’s organization ug naghatag og kapasidad kanila alang sa ilang mga proyekto, tungod sa paglapas sa RA 10168 atubangan sa Department of Justice (DOJ) niadtong Septiyembre 2023.

Ang Viscom miingon nga ang Cernet, nga nakabase sa Cebu City, has long been utilized by the country’s prime internal threat group, the Communist Terrorist Group (CT), on its fund generation scheme since 2001 basically to support its logistical and financial requirements.”

Gikondena sa Bagong Alyansang Makabayan, o Bayan, ang kaso nga gisang-at batok sa mga akusado, nga nag-ingon nga kini “absurd” nga buhat sa administrasyong Marcos aron “pahilumon ang mga progresibo.”

“Dili mohunong ang Bagong Alyansa Makabayan sa pagsaway sa kontra-katawhan nga mga polisiya sa administrasyong Marcos Jr,” mabasa ang tipik sa pamahayag nga gisulat sa Cebuano.

Ang aktibista nga si Jaime Paglinawan, usa sa mga akusado, nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Mayo 17, 2024, nga walay basehanan ang pangangkon sa gobyerno nga gipundohan sa Cernet ang NPA.

“Sa mga mata sa mga benepisyaryo niining mga indibidwal’ (ang akusado) nga mga serbisyo, ang Cernet nagtapak sa kakulang sa gobyerno sa igong serbisyo. Dugang pa, kini respetado nga mga propesyonal, lakip ang upat ka mga doktor, duha ka abogado, pari, ug mga dedikado nga mga development worker ”ingon ni Paglinawan. Si Paglinawan maoy tsirman sa Bagong Alyansang Makabayan-Central Visayas (Bayan).

Ang mga abogado mao sila si Noemi Truya-Abarrientos ug Alfonso Cinco IV, samtang ang pari mao si Fr. Herbert Fran Fadriquela Jr., ug Msgr. Merlin Logronio.

Ang ilang kaubang akusado mao sila si Estrella Flores-Catarata, executive director sa NGO Sibol ng Agham at Teknolohiya o Sibat, Geraldine Labradores, Miguel Cabilao, Ester Delfin, Dr. Nichol Ragay Elman, Evelyn Abella, Gregorio Fernandez Jr., Nancy Ugsad Estolloso, Rebecca Quimada-Sienes, Dulce Pia Rose, Maria Ira Doysabas Pamat, Dr. Petty Orbeta De Castro, ug Crescenciana Labitad.

Ang laing mga akusado mao sila si Miguel Udtohan, Joshua Zuriel Galenzoga Tiempo, Dr. Oliver Gimenez, Cristina Muñoz, Teresa Claire Alicaba, Jhonggie Rumol, Ritchie Cabañero Nellas, Alma Ravacio Garcia, ug Katrina Genturales Coloso.

Niadtong Martes, Mayo 14, ang RTC Branch 74 sa dakbayan sa Sugbo nimando sa pagdakop sa 27 ka mga indibidwal.

Nakahukom ang DOJ nga dili morekomendar og piyansa. Hinuon, gipili sa korte nga dili sundon ang maong rekomendasyon ug nitakda og piyansa alang sa kagawasan sa matag akusado og P200,000. Wala’y gidakop, tungod kay ang mga respondent boluntaryo nga ningtahan sa korte.

Si Ian Manticajon, legal counsel ni Udtohan, Elman, ug Alicaba, niingon nga gipahibalo sila sa DOJ sa mga kaso niadtong Septiyembre sa miaging tuig, ug gihimo ang preliminary investigation.

Matod niya nga ang task force sa DOJ Manila mianhi sa Sugbo aron modawat sa mga counter-affidavit sa iyang mga kliyente.

Sa usa ka bulag nga pakighinabi pinaagi sa Facebook Messenger kaniadtong Biyernes, si Truya miingon nga gusto nila nga gamiton ang tanan nga posible nga mga solusyon, bisan kon ang kaso moabot sa Korte Suprema.

Usa sa ilang lakang mao ang pagpasaka og mga mosyon sunod semana.

“We were unaware of the resolution, and normally, we should receive it before it goes to court para maka-file na mi sa gikinahanglang motion for reconsideration,” matod ni Manticajon, nga nahibaw-an lang nila nga napasaka na ang kaso sa korte, ug ang korte nilihok sa resolusyon ug niisyu og warrant of arrest. / AML