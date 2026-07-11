27 ka Seniors Citizen sa Danao City benepisyaryo sa “Gasa sa Gugma”

Nilusad ang Police Regional Office (PRO) 7 ug ang Officers Ladies Club Foundation Inc. (OLCFI) sa programang “PRO 7 CARES” o ang “Gasa sa Gugma ug Pag-amuma Alang sa Katigulangan.”
Kini isip pagtamod sa ika-31 nga Police Community Relations (PCR) Month sa Hulyo 2026.
Gipahigayon ang maong kalihukan niadtong Hulyo 8, 2026, didto sa Ramon Durano Foundation Home for the Aged sa Barangay Guinsay, Siyudad sa Danao.
Mokabat sa 27 ka mga edaran nga nagpuyo sa maong pasilidad ang nakabenepisyo sa programa nga gipangulohan ni Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, uban sa iyang kapikas nga si Retired Police Brigadier General Sarah Abad, nga mao usab ang adviser sa PRO 7 OLCFI.
Ubos sa tema sa PCR Month , gipatigbabaw sa kapulisan ang ilang naandan nga paningkamot sa pagpalambo sa pakiglambigit sa komunidad pinaagi sa pag-atiman sa katiguwangan nga nanginahanglan og espesyal nga atensyon.
Atol sa kalihukan, nang-apud-apod sila og mga essential goods ngadto sa 27 ka mga benepisyaryo.
Lakip sa gipang-apud-apod mao ang tag-5 ka kilong bugas, mga gamit sa personal nga kalimpyo , pagkaon, ug mga sabon aron makatabang sa ilang inadlaw-adlaw nga panginahanglan. / AYB