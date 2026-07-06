27 ka teams posibleng balhinan ni LeBron

Pipila ka mga adlaw human nananghid si LeBron James sa Los Angeles Lakers nga mobalhin siya og team sa sunod season sa National Basketball Association (NBA), wala pa gihapon klaro kon asa ang sunod niyang destinasyon.
Kon buot hunahunaon, daw nilubog hinuon kini.
Ning bag-uhay lang, ang agent sa 41 anyos nga superstar nga si Rich Paul nibutyag sa ESPN nga niabot na sa 27 ka teams ang ningpadayag og interes nga mokuha sa kanhi four-time MVP. Ang tanan, matod ni Paul, iya nang gikahinabi.
Gipasabot ni Paul nga dili sayon, hilabi na sa habig ni James, ang pagbuhi og desisyon kabahin ning maong isyu gumikan kay daghang mga punto ang angayang konsiderahon.
Sa sayo pa, 10 pa lang ka teams ang nahisgutan kabahin sa posibleng balhinan ni James ug kini mao ang Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, New York Knicks, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Boston Celtics ug San Antonio Spurs.
Sa labing ulahing interbyu, ang labing unang gituki ni Paul mao ang 76ers, nga posibleng moilog sa No. 1 nga puwesto sa inilugay kang James human nakuha niini pinaagi sa trade si Jaylen Brown gikan sa Boston Celtics.
“Philadelphia, everything changed. How could you not have his attention when you have [Tyrese] Maxey, [VJ] Edgecombe, Brown and [Joel] Embiid?” matod ni Paul.
“He (James) loves Maxey, so we don’t even have to talk about that. I think VJ, he helps VJ understand really how to play the game. Obviously, Jaylen Brown. Embiid is health and habits. The health and habits of Embiid are there. James enhances everything there. He unlocks everything there.”
Matod ni Paul nga nakabintaha sab ang 76ers gumikan kay ubay-ubay sa mga personahe sa front office niini ang suod ni James.
Giklaro ni Paul nga bugtong si James lang ang makabuhi og pinal nga desisyon kabahin ning maong isyu.
“LeBron’s always judged different,” pasabot ni Paul. / Gikan sa wires