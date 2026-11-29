Nisidlak ang 27 ka graduates sa University of Cebu (UC) human nakasulod sa Top 10 sa November 2026 Customs Broker Licensure Examination (CuBLE) ug September 2026 Licensure Examination for Professional Teachers (LEPT), lakip si Cayren Sonit nga nakab-ot ang Top 10 sa CuBLE bisan pa sa pagbalanse sa trabaho ug pag-eskwela.
Si Sonit, 26 anyos, usa sa mga topnotcher gikan sa University of Cebu-Lapulapu and Mandaue (UCLM), diin nakuha niya ang ika-10 nga ranggo sa CuBLE.
Sa wala pa makab-ot ang maong kalampusan, lima ka tuig siyang nagtrabaho isip call center agent samtang naningkamot nga mahuman ang iyang pag-eskwela. Nagsugod siya sa kolehiyo isip working student sa UC sa wala pa miabot ang pandemya, apan napugos sa paghunong sa iyang pagtuon ug pagkawala sa scholarship tungod sa Covid-19.
Bisan giawhag sa iyang mga kauban sa trabaho nga mosaka sa posisyon ug modawat og mas dagkong responsibilidad, gipili ni Sonit nga unahon ang paghuman sa iyang degree.
Samtang nagtrabaho sa graveyard shift, duha hangtod tulo lamang ka oras ang iyang kasagarang tulog kada adlaw aron mabalanse ang trabaho ug pag-eskwela. Nakagradwar siya nga adunay Latin honors sa wala pa makasulod sa Top 10 sa board examination.
“Even if I was working like a graveyard shift, I only sleep two to three hours on a daily basis, but I was really determined to finish my studies,” matod niya.
Gidasig usab ni Sonit ang umaabot nga mga examinee nga mag-establisar og regular nga eskedyul sa pagtuon, magpabiling makanunayon sa review, ug magpraktis sa disiplina.
“It is very important to establish a study schedule so you can study on a daily basis. You have to be consistent with your study schedule and, most importantly, be disciplined,” tambag niya.
Sa pagkakaron, naghunahuna pa siya kon mobiya ba sa iyang trabaho aron makapraktis sa natapos niyang kurso.
27 KA TOPNOTCHERS GIKAN SA UC
Gipakita sab sa UC ang kalampusan sa November 2026 Customs Broker Licensure Examination (CuBLE), diin siyam ka graduates niini ang nakasulod sa Top 10.
Lakip kanila si Cayren Sonit (Top 10, UC-LM), Al-Yasser D. Mangontawar (Top 6, UC-Main), Cays Aldrin G. Aton (Top 7, UC-LM), Jenny Cyril P. Balabat ug Lee Ryan C. Doña (Top 8, UC-Main), Rizalier B. Dela Cruz (Top 9, UC-Main), Richard S. Sicol (Top 9, UC-LM), Patricia Rain Fedillaga (Top 10, UC-Main), ug Chynna Faye C. Martinez (Top 10, UC-LM).
Gipadayon sab sa UC ang maayong performance niini sa September 2026 Licensure Examination for Professional Teachers (LEPT), diin 18 ka graduates ang nakasulod sa Top 10.
Nakuha ni Julie Anne U. Tujan (Top 4, UC-Main); Francis Jade M. Rubio ug Althea Jheanette O. Opeña (Top 5, UC-Main); Aneza Jane I. Juanes (Top 5, UC-LM); Racelyn B. Abello (Top 5, UC-Banilad); John Arvin B. Catubig (Top 5, UC-Main); Kyla D. Diolan (Top 5, UC-Banilad); Kathleen P. Hernandez ug Jennisa Mae Shinell S. Arnaiz (Top 6, UC-Main); Kesia E. Borden (Top 6, UC-Banilad); Rey Jhon P. Roleda ug Lexter Paul Tigoylo (Top 7, UC-Main); Jasmine C. Aligado ug Mark Anthony A. Belarde (Top 8, UC-Main); Jhon Michael Tolentin ug Yuthu A. Adolfo (Top 8, UC-Main); Julianat I. Gerona (Top 9, UC-Main); ug Eleouisse Kezia A. Montier (Top 9, UC-LM).
ATTY. GO MAPASIGARBUHON
Gipadayag ni Atty. Augusto W. Go, founder ug owner sa UC, ang iyang kalipay ug garbo sa resulta, ilabi na sa 18 ka topnotchers sa LEPT ug siyam sa CuBLE.
"I did not expect 18 topnotchers. This is something phenomenal," matod ni Go, nga naghulagway sa iyang kahingangha sa nahimong performance sa mga graduates sa unibersidad.
Gipasalamatan sab ni Go ang mga magtutudlo ug giingong mapasigarbuhon siya sa ilang nahimo sa pagprodyus sa daghang topnotchers sa UC.
Gipasabot sab niya nga naghatag ang unibersidad og libreng review classes matag Sabado ug mga insentibo alang sa mga topnotcher ug magtutudlo, samtang giila ang kamahinungdanon sa maayong pagtudlo, angay nga pasilidad, ug igo nga kahigayunan sa pagkat-on aron maseguro nga ang mga estudyante dili lamang makapasar sa eksaminasyon kondili makabaton sab og lig-on nga kahibalo sa ilang propesyon.
Ang kalampusan sa 27 ka topnotchers nagpakita sa paningkamot sa mga estudyante, suporta sa mga magtutudlo, ug sa padayon nga pagpaningkamot sa unibersidad sa pag-andam sa mga graduwado alang sa ilang umaabot nga propesyon. / BJC