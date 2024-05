2,700 ka durugista nasikop sa kapulisan

Kapin sa P500 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO 7) sulod sa lima ka mga buwan nga anti-illegal drug operations nga nagsugod niadtong Enero hangtod Mayo 2024.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nga sa maong gidaghanon, 2,700 kapin na usab ka drug personalities ang nangadakpan.

Nagpasalamat ang PRO 7 sa komunidad nga kon wala sila motabang sa kapulisan dili nila makuha ang maong supply sa ilegal nga drugas nga gipasulod sa Central Visayas ug daghan unta nga kinabuhi ang madaut kon naabot pa sa karsada.

Ang resulta niini mao ang pagdeklarar sa 62 porsiyento sa mga barangay sa tibuok rehiyon 7 nga drug-cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Operation.

Giangkon ni Pelare nga duna pa silay dakong hagit ila­bi na nga daghan pa nga supply sa ilegal nga drugas ang ilang masakmit sa panahon sa ilang Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation (Sacleo).

Subling gipahibawo sa kapulisan nga bisan sa kadaghan sa makuha nga ilegal nga drugas, wala pa sila maka-monitor nga naa sa Sugbo ang himoanan sa shabu sanglit gikan pa gihapon sa laing rehiyon ang maong supply.

“Mao ni rason nga dagko kaayo tag nadakpan because we have already intercepted ang ilang mga rota, kining atong mga drug traffickers pud they always institute mga alternative routes mao na atong sige’g gukod,” matod ni Pelare.

Bisan sa ilang paghingusog sa kampanya sa ilegal nga drugas, ila usab nga gipalambo ang demand reduction pinaagi sa pagpatuman sa programa sa kabarangayan aron kadtong mga tiggamit sa ilegal nga drugas dili na mobalik sa naandan nga bisyo. / AYB