27/7 deployment giandam sa Mandaue City; Traslacion, seaborne procession

Gipahugtan sa Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office (MCDRRMO) ug sa kapulisan sa Mandaue ang seguridad alang sa umaabot nga Traslacion ug fluvial procession.
Mokabat sa 105 ka mga responder gikan sa MCDRRMO ug mga emergency teams gikan sa mga barangay ang ipakatap subay sa rota gikan sa Subangdaku hangtod sa National Shrine of St. Joseph.
Lahi karong tuiga tungod kay magpabilin og tibuok gabii ang imahe sa Santo Niño sa Mandaue.
Ang Traslacion paingon sa Lapu-Lapu ipahigayon na sa alas 6 sa buntag sa sunod nga adlaw.
Tungod sa kausaban sa eskedyul, mag-duty ang mga responder sulod sa 24 oras ug mag-roving matag 30 minutos aron maseguro ang kaluwasan sa tanan.
Adunay ipahimutang nga mga medical station sa National Shrine of St. Joseph aron daling marespondihan ang mga deboto nga posibleng makuyapan tungod sa grabeng kainit sa panahon. / ABC