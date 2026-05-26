28 ka armas nasakmit sulod sa 3 ka adlaw nga operasyon

Moabat sa 28 ka mga armas nga way lisensya ug upat ka granada ang nasakmit sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 7 sulod lang sa 72 ka oras nga sunodsunod nga operasyon sa rehiyon.
Subay sa datos nga gipagawas sa CIDG-Regional Field Unit 7, gikan niadtong Mayo 21 hangtod Mayo 23, 2026, gilusad ang nagkadaiyang search warrants ug buy-bust operations ubos sa kampanyang “Oplan Paglalansag Omega” batok sa loose firearms nga walay dokumento.
Gawas sa mga armas, 20 ka indibidwal sab ang nasikop sa mga awtoridad tungod sa kalapasan sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act).
Base sa talaan, ang mga nasakmit naglangkob sa tulo ka mga tag-as nga armas, 25 ka gagmay nga handguns, ug upat ka granada.
Ang labing uwahing operasyon gihimo sa mga sakop sa CIDG Lapu-Lapu City Field Unit niadtong Sabado, Mayo 23, sa Barangay Butong sa Lungsod sa Ronda, habagatang bahin sa Sugbo.
Pinaagi sa usa ka search warrant, gironda sa mga polis ang panimalay sa usa ka giingong nalambigit sa gun-running sa maong lungsod.
Nakuha sulod sa balay ang usa ka M1 Carbine rifle, usa ka .22 Magnum rifle, usa ka .38 caliber revolver, mga magazine ug nagkadaiyang buhing bala, ug pipila ka pinakete sa gituohang shabu. / AYB