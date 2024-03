28 ka brgy. iduso sa state of calamity

Giduso na ngadto sa Cebu City Council sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagpaubos sa state of calamity sa 28 ka bukirang mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo.

Sa taho sa sibyaanang dyHP sa Sabado, Marso 23, 2024, gikutlo si disaster management office head Harold Alcontin nga niingon nga 28 ka bukirang mga barangay sa Cebu City ila nang giduso ngadto sa City Council aron ipaubos sa state of calamity.

Kini tungod kay apektado na ang mao nga mga dapit sa nagpadayong epekto sa El Niño phenomenon nga nagdala og huwaw sa Sugbo.

Wa hinuon nganli sa taho kon unsa kini nga mga barangay.

Matod ni Alcontin nga ila nang giduso ngadto sa Konseho ang resulosyon alang niini nga katuyoan nga gikinahanglan alang sa paggamit sa calamity fund sa Siyudad.

Nagpaabot si Alcontin nga ning semanaha, sa di pa mag-holiday alang sa Semana Santa, mapalabang na ang resolusyon.

Sa sayo pa, si Mayor Michael Rama nipadayag sa iyang pag-uyon sa pagdeklarar og state of calamity sa mga dapit sa Siyudad nga apektado sa huwaw.

“Nganong dili man? Nganong dili man.?As I have been very much proactive on all of these,” kutlo sa Public Information Office (PIO) sa mayor atol sa usa ka program sa Facebook live sa mao nga buhatan.

Niminos na ang tubig sa kasapaan ug dunay mga portion nga hapit na nihubas, labina ang Buhisan Dam nga usa sa mga nag-supply og surface water sa Metro Cebu Water District (MCWD).

Sa miaging adlaw, giapil na sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration (Pagasa) ang Sugbo nga usa sa mga dapit sa Pilipinas nga nakasinati og drought kun huwaw.

Sa wa pa kini, ang Sugbo giila lang nga ubos sa dry spell.

Ang MCWD mismo niangkon nga nagkagamay ang ilang supply sa tubig sa kasapaan tungod sa nagpadayong kainit sa panahon.

Apan gipaabot nga kini mata­pakan sa bulk water supply gikan sa ilang desalinated water supplier karong Abril. (REV)