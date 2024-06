28 ka mga driver/operator gipadad-ag show cause order

Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas (LTFRB 7) nihatag og kinatibuk-ang 28 ka show cause orders (SCOs) ngadto sa mga drayber ug operator sa traditional public utility jeepneys (TPUJs) nga napakyas sa pagkonsolida human sa Abril 30 nga deadline.

Sa interbyo sa Viber chat sa Sabado, Hunyo 1, 2024, si LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr., niingon nga ang mga SCO niadtong uban pa, nga lagmit nag-ilis sa ilang mga address, i-post nga batch sa usa ka mantalaan.

Matod niya nga mayoriya sa naisyuhan og SCO kay mga drayber ug operator sa Probinsiya sa Sugbo.

“More or less, 450 ang isyu-hanan,” matod niya sa SunStar Cebu.

Kadtong gihatagan og SCO mahimo’ng mobisita sa buhatan sa LTO 7 sa dakbayan sa Sugbo ug mopasabot sa ilang habig kon nganong nipi­li sila nga dili moapil sa bisan unsang existing transportation cooperative o corporation, nga kabahin sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) sa nasudnong kagamhanan, matod ni Montealto.

“Canceled naman gyud ilang franchise bisan pa og mag appear pa sila. But just giving them a chance basin diay naay valid reasons,” dugang niya.

Samtang dili tuod obligado ang konsolidasyon ug mahimong mopili ang mga operator nga dili moapil sa PUVMP, mahimong mabalda gihapon ang ilang operasyon tungod kay ang nasudnong kagamhanan mihunong na sa pag-isyu og prangkisa sa mga unconsolidated nga PUVs.

Matod pa ni Montealto nga sukad niadtong Mayo 1, ang prangkisa sa mga operator sa TPUJ nga wala magkonsolida gikonsiderar nga gibawi.

Matag higayon nga mohimo og anti-colorum operations ang Land Transportation Office, apil sila, dili lang tungod kay unconsolidated, kondili tungod kay nag-operate sila nga wala ang gikinahanglang mga dokumento o tukma nga naandan.

Ang nasudnong kagamhanan wala motakda og bisan unsang extension sa Abril 30 nga deadline sa konsolidasyon pagkahuman gibalhin ang deadline sa ikawalong higayon sukad sa 2017.

Niadtong Mayo 21, ang LTFRB 7 niingon nga 90 porsiyento sa transport units sa rehiyon ang nakonsolida na.

Gilantaw sa Department of Transportation ang pagkonsolida sa mga transport workers ngadto sa usa ka korporasyon o kooperatiba isip usa ka paagi aron masiguro ang episyente nga operasyon sa PUV ug usa ka butang nga makatabang sa pagsulbad sa kahuot sa trapiko sa nasod. / WBS