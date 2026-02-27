28 ka motor nadakpan, sud sa 1 ka oras

Niabot sa 28 ka mga motorsiklo nga adunay saba nga tambutso ang nadakpan ug na-impound sulod lang sa usa ka oras nga operasyon niadtong Pebrero 24, 2026, sa Dakbayan sa Mandaue.
Matod ni Hyll Retuya, pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), ang maong operasyon wala planoha isip usa ka crackdown.
Nagsugod kini isip usa ka lecture alang sa mga deputized personnel sa Land Transportation Office (LTO), apan nahimong aktwal nga operasyon sa dalan.
“Pebrero 24, 2026, kadto usa ka ‘one-time, big-time’ nga operasyon. Wala to sa plano. Mohatag lang unta ko og lecture sa mga LTO deputized personnel, apan paggawas namo, nakita namo ang kahigayunan nga himuon kining praktikal. Nagtapok ang LTO, MCPO, TEU, ug ang atong Team personnel niadtong higayuna,” matod ni Retuya.
Sulod lang sa usa ka oras, gipangpara ang 28 ka motorsiklo, kasagaran mga “mono-type,” tungod sa paggamit og modified mufflers.
Gipatin-aw ni Retuya nga ang basehan sa dakop mao ang Republic Act No. 4136 ug ang mga joint administrative orders sa LTO.
Gipasabot niya nga kadto lang mga motor nga giusab nga exhaust system ang gipangdakop.
Kon ang tambutso orihinal ug wala hilabti, dili kini hilabtan sa mga awtoridad.
Ang mga nadakpang motor gidala sa pasilidad sa Team aron i-impound.
Sumala ni Retuya, ang pag-impound kabahin sa silot ubos sa Temporary Operator’s Permit (TOP).
Ang mga angay buhaton sa mga malapason, kinahanglang mobayad og P5,000 ngadto sa LTO isip multa.
Sa dili pa makabayad, kinahanglan unang tangtangon ug isurender ang modified muffler ngadto sa Team.
Human makabayad, kinahanglan og clearance nga pinirmahan sa Regional Director sa LTO.
Kinahanglang itaod og balik ang orihinal nga tambutso ug ipailalom sa inspeksyon sa MBIC aron maseguro nga dili molapas sa 99 decibels ang kasaba niini.
Gawas sa multa sa LTO, mobayad sab og P500 alang sa towing ug storage fee sa Team.
Giangkon ni Retuya nga hasol kini alang sa mga motorista, apan gikinahanglan aron mapatuman ang nasudnong balaod ug maminusan ang grabeng kasaba sa mga motorsiklo sa komunidad. (ABC)