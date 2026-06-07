28 na ang patay sa pagkahugno sa Angeles City building

Nisaka ngadto sa 28 ang gidaghanon sa mga namatay gumikan sa nahitabong pagkahugno sa usa ka 9-story building nga kasamtangang gitukod sa Dakbayan sa Angeles, Pampanga.
Kini gikompirma sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa alas-10:00 sa gabii niadtong Sabado, Hunyo 6, 2026, taliwala sa nagpadayon nga search, rescue, ug retrieval operations.
Una nang gipahayag sa BFP nga anaa sa 30 porsiyento sa mga nangatagak nga debris gikan sa nahugnong edipisyo ang nalimpyohan na.
Sa may alas-2:28 sa kaadlawon niadtong Mayo 24, ang maong building, nga nahimutang sa Teodoro Street sa Barangay Balibago, kalit lang nga nahugno samtang dose-dosena nga mga trabahante sa konstruksyon ang nangatulog sa sulod.
Sumala sa mga taho, anaa na sa katapusang bahin sa konstruksyon ang maong estruktura ug gilaraw kini nga himuong usa ka condo-hotel o mixed-use nga commercial building.
Ang pagkahugno niigo usab sa silingang lodging house, diin napatay ang usa ka 65-anyos nga Malaysian nga turista ug nangaangol ang uban pa.
Usa sa nag-unang mga isyu nga gipaubos karon sa imbestigasyon mao ang pangutana kon nilapas ba ang proyekto sa unsay gitugot ubos sa building permit niini.
Matod sa mga opisyal, gipakita sa mga rekord nga ang estruktura naaprubahan isip siyam ka andana nga condo-hotel, apan ang mga trabahante matod pa nagtukod og swimming pool sa giplanong ika-10 nga andana sa panahon sa pagkahugno.
Gisusi karon sa mga imbestigador kon ang dugang nga gibug-aton o ang posibleng mga kausaban sa disenyo nakaamot ba sa structural failure o pagkahugno sa maong estruktura.
Gitan-aw usab sa mga awtoridad ang mga proseso sa konstruksyon, engineering compliance, ug pagtamod sa mga sumbanan sa building safety.
Ang Department of Public Works and Highways, ang Philippine National Police, ug ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Angeles naglusad og managlahing imbestigasyon human sa maong hitabo. /TPM / SunStar Philippines