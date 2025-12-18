285 ka pamilya sa Cotcot, Liloan nakadawat tag-P30K

Moabot sa 285 ka mga pamilya gikan sa Barangay Cotcot, Liloan, Sugbo nga biktima sa Bagyong Tino ang nakadawat og home recovery assistance gikan sa Aboitiz Foundation niadtong Huwebes, Disyembre 18, 2025.
Ang hinabang nga mokantidad og P8.5 milyunes naglakip sa mga construction materials, semento, ug cash-for-labor nga tabang aron matabangan ang mga residente sa pagtukod og balik sa ilang mga balay nga nangaguba tungod sa bagyo.
Ang matag benepisyaryo makadawat og kinatibuk-ang P30,000 nga hinabang diin kini gibahinbahin sa mosunod: P12,000 alang sa construction materials; P12,000 alang sa semento; ug P6,000 alang sa suholan sa trabahante.
Ang mga materyales ug semento gikatakdang i-deliver human sa Pasko karong tuiga.
Sila si Liloan City Mayor Aljew Frasco ug Anton Perdices, ang Chief Operating Officer for Distribution Utilities sa Aboitiz Power, nipadayag sa ilang pasalig sa pagsuporta sa Liloan ug gipaneguro sa mga residente nga wala sila nag-inusara sa ilang paningkamot.
Matod ni Fred Dalumpines, ang Impact Lead for Climate Action sa Aboitiz Foundation, ang maong home recovery assistance usa ka inisyatiba nga nagtumong sa long-term recovery o malungtarong pagbangon.
“Human sa atong mga relief operation, nakita namo nga adunay panginahanglan alang sa recovery efforts ug pagtukod og balik,” matod ni Dalumpines.
Dugang pa niya, tinguha niini nga matabangan ang mga pamilya, ilabi na kadtong nawad-an og panimalay, nga makasugod na sa pagbangon.
Usa sa mga nakadawat nga si Remidios Amatiad nipadayag sa iyang pasalamat, ilabi na nga nagsingabot ang Pasko, tungod kay makapalit na siya og plywood ug matukod og balik ang iyang balay nga naanod sa baha.
Si Lito Tabay nagkanayon usab nga mapasalamaton siya sa kahigayunan nga makasugod na sa pag-ayo sa ilang balay aron adunay kapasilongan ang iyang pamilya human kini nabanlas sa tubig.
Alang kang Gino Arabis, dako ang iyang kalipay tungod kay makasugod na siya pag-ayo sa iyang balay ug makasugod og balik sa kinabuhi nga minus ang kabalaka.
Ang pilot program niining Home Recovery Assistance nagsugod sa San Remigio, Sugbo, niadtong Nobiyembre 27, 2025, alang sa mga pamilyang naapektuhan sa 6.9 magnitude nga lindog. / BKA