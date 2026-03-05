299 ka Pinoy gikan sa Dubai luwas nga nakauli sa nasod

Moabot sa 299 ka mga Pilipino ang luwas nga nakauli sa nasod gikan sa Dubai niadtong Marso 5, 2026, taliwala sa nagkakusog nga tensiyon sa Middle East nga naglambigit sa United States, Israel, ug Iran.
Sumala ni Department of Migrant Workers (DMW) Secretary Hans Leo Cacdac, ang maong gidaghanon naglakip sa 23 ka overseas Filipino workers (OFWs) ug duha ka bata nga niabot sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City sa alas 6:45 sa buntag pinaagi sa Emirates Airlines Flight 336.
Dali nga nakadawat og hinabang ang mga nanguli pinaagi sa DMW Aksyon Fund nga nihatag og dinaliang tabang pinansyal.
Ang OWWA maoy niabaga sa temporaryong puy-anan ug transportasyon samtang ang DOH nihatag og medical assistance ug ang DSWD nihimo og psychosocial support aron maatiman ang ilang mental nga kahimtang.
Nagpasalamat si Cacdac sa kagamhanan sa United Arab Emirates (UAE) ug uban pang host countries sa Middle East tungod sa pagseguro sa kaluwasan sa mga Pilipino.
“We thank the UAE government, the local government of Dubai sa pag-aalaga sa ating mga kababayan. Also, to the government of host countries [in the Middle East] involved in this crisis for their safety protocols and defense system in place,” matod ni Cacdac.
Gipaneguro sab ni Cacdac sa publiko nga ang mga awtoridad sa Pilipinas padayon sa ilang paningkamot nga paulion ang mga Pilipino nga apektado sa maong panagbangi. / TPM / SunStar Philippines