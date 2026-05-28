2K ka motor na-impound ipasubasta

Nangandam na ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue sa pagbaligya pinaagi sa public auction sa kapin 2,000 ka mga dugay na nga gi-impound nga sakyanan tungod sa kapuno ug naghuot na sa impounding facility.
Gipahibawo ni Hyll Retuya, ang pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), nga gikatakda nga sunod buwan, magtigom ang Mandaue City Traffic Board aron pormal nga ideklarar ang maong mga sakyanan nga “legally abandoned” ubos sa city ordinance niadtong 2020.
Ubos sa maong balaod, ang bisan unsang sakyanan nga mapakyas sa pag-claim sulod sa unom ka bulan mahimo na nga isipon nga abandonado human sa pag-agi sa saktong proseso sa balaod.
Matod ni Retuya, nagkadaiya ang mga sakyanan nga napundo sa pasilidad nga naglakip sa mga motorsiklo, traysikol, pribadong awto, ug duna pay mga nabilin nga kaha na lang sa sakyanan.
Ang uban niini natanggong na sukad pa niadtong 2015, 2016, ug 2017, samtang ang uban gikan sa tuig 2025 paubos.
“Puno na gyud ang impounding area, ug kinahanglan na gyud namo kining pahuwasan tungod kay libuan ka mga sakyanan ang gibiyaan didto sulod sa daghang katuigan,” matod ni Retuya.
Nasayran nga ang Kagamhanan sa Mandaue nagpatuman na og tulo ka managlahing amnesty and reclaiming programs sa nangaging mga tuig aron makuha unta sa mga tag-iya ang ilang sakyanan, apan daghan gihapon ang wa na molukat sa ilang mga sakyanan.
Ang lakang sa paglimpyo sa pasilidad gihimo sab aron tubagon ang obserbasyon sa Commission on Audit (COA) nga unang ni-flag sa Team may kalabutan sa nagpundo nga mga sakyanan ug sa storage fees niini nga wala makolekta.
Aron maseguro nga legal ug hapsay ang dagan sa subasta, nakig-alayon sab ang siyudad sa buhatan ni Congresswoman Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon.
Kon maluwat na ang opisyal nga deklarasyon sa Traffic Board, ang Disposal Committee nga maoy magbuot sa final nga lagda sa subasta, kon ibaligya ba kini sa tinagsa o pinaagi sa dinaghan.
Gawas nga makakuha og dugang kita ang Kagamhanan sa Mandaue gikan sa maong mga asset, dako sab kini og tabang alang sa mga personnel sa Team aron mas sayon ug hapsay ang pag-atiman sa mga bag-ong ma-impound nga sakyanan. /