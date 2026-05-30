2K ka tawo maigo sa 4th Bridge

Nag-atubang og hulga nga mawad-an og kapuy-an ug panginabuhian ang kapin sa 2,000 ka mga residente ug trabahante sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandaue, samtang nagkaduol ang katukoran sa 4th Cebu-Mactan Bridge project.
Tungod niini, nitumaw ang kabalaka sa mga apektado’ng pamilya nga maputol ang ilang panginabuhian nga gipasa gikan sa ilang katigulangan.
Giangkon ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga naglisod karon ang kagamhanan sa siyudad sa pagpangita og haom ug madawat nga relocation site alang sa mga maapektuhang lumolupyo.
Kini human ang Department of Public Works and Highways (DPWH) Region 7 nangayo og pagtugot nga malimpyuhan ang pipila ka bahin sa baybayon sa Paknaan aron katukuran sa mga haligi sa taytayan, access roads, ug uban pang bahin sa proyekto.
Ang maong mega-project gilauman nga direktang moigo sa dili momenos 205 ka pamilya nga nagpuyo sa maong dapit, lakip na ang mga informal settlers ug mga biktima sa sunog.
Gawas niini, kapin sa 2,000 ka mga residente ug trabahante nga nagsalig sa dugay na nga industriya sa paghimo og silhig lanot ang nameligro sab nga mawad-an sa ilang nag-unang tinubdan sa kita.
Matod ni Mayor Ouano, daghang pamilya ang nibabag nga ibalhin gawas sa Mandaue tungod sa kabalaka sa ilang panginabuhian, pagpaeskwela sa mga bata.
“Ang hangyo sa daghang pamilya mao nga temporaryo lang silang ibalhin sulod gihapon sa samang dapit. Dili na sila gusto nga mobalhin sa layo tungod kay dugay na silang nagpuyo diha,” matod ni Mayor Ouano.
Ang uban kanila nibalibad usab sa hinabang nga pinansyal ug miinsistir nga hatagan sila sa gobiyerno og desente ug permanenteng relocation sites sulod gihapon sa siyudad.
Matod sa mayor, usa sa labing dako nga hagit sa kagamhanan sa dakbayan mao ang kakuwang sa bakanteng yuta alang sa relokasyon.
Puno na ang mga kasamtangang relocation areas sama sa Bayanihan Village sa Barangay Guizo, samtang ang mga nagpadayong socialized housing projects makasulod lang og kapin 100 ngadto sa 150 ka pamilya matag edipisyo, layo ra sa tinuod nga gidaghanon sa nanginahanglan.
Gikataho nga gisugdan na sa gobiyerno ang pagpang-sukod ug pagpamutang og mga red markings sa dapit, timaan nga sa dili madugay sugdan na ang clearing operations.
Bisan sa mga saad nga relokasyon ug tabang pinansyal, nagpabiling walay kasigurohan ang mga residente kon asa sila ibalhin.
Wala pa usab maghatag ang DPWH og klaro nga timeline sa proyekto o mga detalye bahin sa tabang sa relokasyon.
Samtang ang uban nagpaabot og slot sa Barangay Tipolo Residences, apan nahurot kini human gihatagan og prayoridad pinaagi sa lottery system ang mga senior citizens, PWDs, mga mabdos, ug mga pamilyang adunay gagmayng bata.
Gi-target sa DPWH nga sugdan ang preparatory work sulod sa ikaduha o ikatulong quarter niining tuiga. / ABC