2K traditional jeepneys wa pa ma consolidate

Duha ka semana sa dili pa ang gitakdang tagal sa mga indibiduwal nga operator sa mga tradisyunal nga jeepney, aduna pay 2,508 ka traditional jeepney units sa Central Visayas (CV) nga wala pa ma-consolidated, matod sa land traffic authority.

Si Reynaldo Elnar, chief transportation development officer sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB 7), niingon nga ilang gipaabot nga mas daghang tradisyonal nga jeepney units ang magamit aron mahimo’ng kabahin sa usa ka kooperatiba o korporasyon samtang nagkaduol na ang deadline sa Disyembre 31, 2023.

“We expect that there will be a number of individual operators who will come to the office for their consolidation in the remaining days,” matod ni Elnar sa SunStar Cebu.

Matod ni Elnar nga ubos ang gidaghanon sa mga unconsolidated traditional jeepneys kon itandi sa gidaghanon sa mga traditional ug modern jeepneys nga na-consolidated na.

Si Bhon Marc Saturinas, focal person sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) sa LTFRB 7, niingon nga aduna nay 6,117 ka consolidated units sa Central Visayas. Bisan pa, wala pa siya makahatag og breakdown sa matag probinsya.

Matod ni Saturinas nga sa kinatibuk-ang ihap, 5,057 ang tradisyonal nga jeepney units nga nisalmot na sa usa ka kooperatiba o korporasyon, samtang aduna nay 1,060 ka consolidated modern jeepneys.

Dugang pa ni Elnar nga, gawas niadtong mo-apply pa sa consolidation aron maapil sa mga kooperatiba ug mga korporasyon sa kataposang gutlo, ang uban nipili sa dili pagbuhat niini sanglit wala pa sila nag-operate bisan pa man nga aduna silay prangkisa. Bisan pa, wala niya gitino kon pila.