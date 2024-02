2nd flr. sa simbahan nahugno; 50 angol

Mokabat sa 50 ka mga tawo ang nangaangol dihang usa ka bahin sa simbahan sa St. Peter the Apostle sa City of San Jose del Monte (CSDM), Bulacan dihang nahugno ang ikaduhang andana sa Miyerkules sa buntag, Pebrero 14, 2024.

Ang CSJDM Public Information Office nagkanayon nga 24 sa mga nasamdan, lakip ang mga tigulang, gidala sa Ospital ng Lungod ng San Jose del Monte, siyam sa Tala Hospital, lima sa Brigino General Hospital, tulo sa Skyline Hospital, duha sa Labpro Diagnostic Center ug usa sa Grace General Hospital.

Matod pa nga nahitabo ang insidente mga alas 7 sa buntag samtang nagpadayon ang Misa alang sa Ash Wednesday.

“Kaninang pasado alas syete ng umaga sa kalagitnaan ng Ash Wednesday Mass sa St. Peter Apostle Parish Church, Barangay Tungkong Mangga, CSJDM, Bulacan, ay gumuho ang bahagi ng ikalawang palapag ng naturang simbahan,” pahibawo sa CSJDM PIO.

“Ayon sa mga saksi, may tumili nang malakas na sinundan ng sigawan, at tuluyan nang gumuho ang bahagi ng second floor. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang clearing operations sa lugar,” kini nidugang.

Ang City Disaster Risk Reduction and Management Council, San Jose del Monte City Police Station, Bureau of Fire Protection, City Engineering Office, City Traffic Management-Sidewalk Clearing Operations Group, City Health Office, ug City Disaster Risk Reduction Management Office dali nga niresponde sa mga panghitabo.

Si CSJDM Mayor Arthur Robe niingon nga abagahon sa Siyudad ang tanang gasto sa pagpatambal sa mga biktima.