2TinCans mopasundayag og ‘Seussical’

Sa mga mahiligon sa teatro, ang 2TinCans Philippines, ang nag-unang pundok sa teatro sa Sugbo, nagsaulog sa ilang ika-10 nga anibersaryo nga ipaagi sa usa ka makalingaw nga produksiyon-musikal nga giulohan og “Seussical.”

Markahi ang inyong kalendaryo karong Pebrero 24 ug 25, 2024 ug saksihi ang maong theater play sa CENEWOF Theater, Marcelo Fernan Press Center, Lahug, Cebu City.

Anaa ang mga karakter sama sa Cat in the Hat, Horton the Elephant, ug ang ubang cast nga nalakip sa estorya ni Dr. Seuss.

Kini nga milestone nga produksiyon dili lamang nagtimaan sa usa ka dekada sa 2TinCans, apan gipakita usab ang ilang pasalig sa paghatud sa taas nga kalidad nga teatro nga nahiuyon sa komunidad.

“Gusto namo ang matag kasinatian nga maglingaw, mag-edukar, ug maghatag gahum ug pinaagi sa pagdala sa mga musikal sama sa ‘Seussical’ sa kinabuhi, nanghinaut kami nga mahimo’g ma-access ang teatro sa mga batan-on,” ingon ni Sarah Mae Enclona-Henderson, 2TinCans founder ug producing artistic director.

Tickets available sa 2tincans-philippines.yapsody.com

Mahimo usab nimo nga i-message ang 2TinCans sa social media, tawagan si Jessa Vallejo sa (0915) 043 7403, o email sa plays@2tincans.ph.