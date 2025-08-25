3 angol sa bangga sa motor sa Danao

NALANDIG sa tambalanan ang tulo ka mga lalaki human nagbangga ang mga motorsiklo nga gimaneho niini mga alas 8 pasado sa buntag sa Lunes, Agusto 25, 2025, sa may national road sa Sitio Catadman, Barangay Sabang, syudad sa Danao.
Nailhan ang mga naangol nga sila Rey Parcon, 20 anyos, taga lungsod sa Consolacion, Justin Ong, 20 anyos, ang nagmaneho sa pikas motorsiklo ug iyang angkas nga si Jezreel Ong, 43 anyos, pulos taga Barangay Sabang.
Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan sa syudad sa Danao, nasayran nga sila si Ong gikan sa habagatang bahin apan dihang ni “left turn” giingong gibanggan kini ni Parcon nga padulong sa south.
Tungod sa kakusog sa maong pagbangga, ang parehong drayber lakip na ang angkas nga si Jezreel ang nangalagpot sa karsada nga miresulta sa ilang pagka-angol.
Ang mga nalambigit daling gidala sa Cebu Provincial Hospital-Danao alang sa dugang medical nga pagtagad.
Samtang si Parcon nga gitumbok nga sad-an sa panagbangga ang boluntaryong mitahan sa Danao City Police Station. / JDG