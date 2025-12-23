3 angol sa managlahing aksidente sa motorsiklo

Naangol ang tulo ka indibidwal nga nalambigit sa managlahing aksidente sa may Barangay Labangon ug Basak Pardo sa Dakbayan sa Sugbo sa alas 4 sa kadlawon, Martes, Disyembre 23, 2025.
Unang disgrasya nahitabo alas 4 sa kadlawon sa may Labsalex, Barangay Labangon diin nagsungag ang duha ka motorsiklo nga nagbiyahe sa managlahing direksyon.
Gidala sa tambalanan ang 63 anyos nga si Condrado Bantilan human nabali ang iyahang tiil dihang gidasmagan ang iyahang motorsiklo sa gikasugat niini nga si Reno Amaya, 34 anyos.
Matod pa nga padulong mo-u-turn si Bantilan aron mag-drop sa iyang igbalaligya nga isda dihang nadasmagan ni Amaya.
Si Amaya kinsa gituohang nakainom, nidepensa nga wala siya nakabantay ni Bantilan ug hinay ra sab ang iyahang dagan.
Nakaangkon sab si Amaya og mga pangos sa nawong apan nagdumili siya sa pagpadala sa tambalanan.
Samtang pagka alas 4 pasado, lain na usab nga aksidente ang nahitabo sa may Barangay Basak Pardo nga gilangkuban sa tulo ka motorsiklo ug usa ka taxi.
Sa gihimong pakisusi, nasayran nga ang taxi ug ang duha ka motorsiklo naghunong niadtong mga orasa apan kalit silang gidaro sa yellow green nga motorsiklo nga gimaneho ni alyas James. Sumala ni James, wala nigunit ang iyahang brake niadtong higayona.
Una niyang nabanggaan ang duha ka motorsiklo nga nabangga sab ngadto sa taxi.
Nakaangkon og minor injuries sa kamot si James nga gituohang nakainom usab. / JDG