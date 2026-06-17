3 anyos apil kapaig sa dihang balay nasunog

Nahisama na lang sa uling nga naugkat sa mga bombero ang lawas sa usa ka 3-anyos nga batang lalaki nga wala na makagawas sa dihang gilamoy sa kayo ang ilang balay didto sa bukiran nga bahin sa Sityo Sibuyan, Barangay Cansuje, Lungsod sa Argao miadtong Miyerkules sa buntag, Hunyo 17, 2026.
Ang biktima giila nga si Niño Carrillo, nga mao ray nahibilin sa sud sa balay sa dihang nahitabo ang sunog.
Base sa imbestigasyon ni FO3 Michael Angelo Rodriguez, imbestigador sa Argao Bureau of Fire Protection (BFP), nasayran nga wa sa balay niadtong higayona ang inahan sa bata nga si Zenas Carillo, 44.
Gibutyag sa mga kabanay nga usa ka mentally challenged o duna’y suliran sa pangisip ang inahan, nga giingo’ng sagad molakaw og alas 3 o alas 5 sa kaadlawon ug dugay nga makabalik, hinungdan nga mabiyaan ang bata.
Way amahan ang bata kay giingo’ng gipaangkan lang ang inahan.
Duna unta kini maguwang ang bata sa unang kapuyo sa inahan, apan nanarbaho sa Lungsod sa Argao.
Suma sa uyoan sa bata, iyang nakit-an ug iya pang naistorya sa wala pa ang sunog, gani gipangutana kon asa ang iyang inahan ug nitubag nga nilakaw.
Pipila ka gutlo ang milabay, kalit nga niulbo ang kayo sa panimalay sa mga Carillo nga gama sa light materials hinungdan nga paspas kaayo nga niulbo.
“Akong na-interview ang mama, mao lagi dili magkadimao ang tubag. Akong tan-aw niya, likoy gyud kay motipas ang tubag niini,” matod ni FO3 Rodriguez sa dihang gisuwayan og pakighinabi ang inahan.
Giklaro ni Rodriguez nga nadawat nila ang alarma 15 minutos gikan pag-ulbo sa sunog.
Gidali nila pag-adto ang dapit nga nahimutang 16 ka kilometro ang gilay-on paingon sa bukid gikan sa Poblacion sa Argao, apan naugdaw na ang panimalay pag-abot sa mga bombero.
Gibanabana nga moabot sa P20,000 ang danyos sa maong sunog.
Sa pagkakaron, nagpadayon ang imbestigasyon sa BFP aron sutaon ang tinuod nga hinungdan, ilabi na nga duna’y mga estorya nga nagduwa og lighter ang bata sa wala pa ang trahedya.
Pahimangno sa kabomberohan ngadto sa mga ginikanan nga dili gyud biyaan ang mga gamay’ng bata nga mag-inusara sa balay, ug itago ang mga delikadong butang sama sa posporo o lighter aron makalikay sa trahedya. / GPL / AYB