3 dakpan sa buy-bust sa Toledo City

Mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tulo ka suspek, lakip ang duha ka High-Value Individual (HVI)human nadakpan sa managlahing buy-bust operation sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo niadtong Miyerkules sa gabii, Nobiyembre 4, 2026.
Unang nadakpan pasado alas 8:19 sa gabii sa Sityo Campo 10, Barangay Media Once ang giilang HVI nga si Jemar Camoro Maloloy-on alyas Jemay, 36 anyos, ug ang iyang kakunsabo nga si Jhason Sanchez Barinque alyas Jason, 42 anyos, usa ka tricycle driver.
Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Special Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station.
Nakuha gikan sa ilang posisyon ang walo ka putos sa gituohang shabu nga motimbang og 25.69 gramos ug adunay standard drug price nga P174,692.
Samtang pagka alas 10:15 sa gabii sa samang adlaw, usa pa ka HVI ang naposasan sa pikas nga buy-bust sa Barangay Poog, Dakbayan sa Toledo.
Giila ang nasikop nga si Danilo Patiga, 56 anyos, ulitawo, residente sa maong dapit.
Nasakmit gikan kaniya ang siyam ka putos sa gituohang shabu nga motimbang og 22.05 gramos ug mobalor og P149,940.
Ang tulo ka suspek kasamtangang gitanggong sa detention cell sa Toledo City Police Station samtang giandam ang mga pormal nga kaso batok kanila. / JDG