3 gibinastusan, mireklamo na

Nakig-alayon na sa Carbon Police Station ang tulo ka mga babaye’ng tinun-an sa usa ka tunghaan sa downtown area nga gibinastusan sa lalaki nga nagduwa sa iyang pribado’ng bahin sa lawas sulod sa food court sa usa ka mall sa Natalio Bacalso Ave. ug Dalan Leon Kilat, Dakbayan sa Sugbo sa Martes sa hapon, Mayo 21, 2024.

Matod ni Police Lt. Colonel Janette Rafter, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), ang tulo ningluwat sa ilang pinanumpaang pamahayag alang sa pagpasaka og kasong unjust vexation ug Anti Bastos Law.

Gipangdala ang mga biktima sa Pink Room sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) alang sa himuon nga psychological examination, diin ang resulta ilakip sa ebidensya sa ipasaka nga kaso.

Dugang ni Rafter nga sa pagkakaron wala pa sila nakakuha og impormasyon kon kinsa ang mao nga lalaki.

Nakig-alayon na sila sa kabarangayan nga hayan labing nasayod kinsa kini.

Nipasalig ang CCPO nga ilang buhaton ang tanan aron mailhan ug mapasakan og kaso ang maong lalaki sa ingon mahunong na ang pagbinastos sa kababayen-an.

“We will really exert all our best effort to ensure nga makuha namo ning tawhana, mailhan nato ning tawhana ug mapasakaan nato siya sa tukmang kaso,” matod ni Rafter.

Nakadawat og impormasyon si Rafter nga dili kini ang unang higayon nga gihimo sa maong lalaki ang pagduwa sa pribadong bahin sa lawas sa publikong dapit sanglit daghang ni-comment sa social media.

Tungod niini, giawhag niya ang publiko nga nakasinati sa pagbinastos niini nga makig-alayon sa kapulisan alang sa dugang kaso nga ipa­saka. / AYB