3 gipamusil, 1 patay

Tulo ka mga anggulo ang gisubay karon sa Liloan Police Station sa motibo sa pagpusil sa tulo ka mga batan-on, usa kanila babaye nga nakabsan sa kinabuhi, alas 4:10 sa kaadlawon sa Huwebes, Mayo 9, 2024, atubangan sa usa ka tindahan sa Brgy. Yati, lungsod sa Liloan, amihanan sa Sugbo.

Nigawas sa pasiunang pakisusi sa kapulisan mao ang personal grudge, gang war ug kaha love triangle hinungdan nga ilang palawman pa ang imbestigasyon.

Si Police Major Eric Gingoyon, hepe sa Liloan Police Station, niila sa namatay nga si Alyza Wagas, 16, residente sa Looc, Poblacion, Liloan.

Nagpatambal sa managlahi nga mga tambalanan ang duha niya ka mga kauban nga lalaki nga sila si John Lloyd Intan, 18, taga Catarman, Liloan, ug usa ka 17 anyos nga taga Yati, Liloan.

Si Gingoyon niingon nga ang mga biktima ningtambong og fiesta gathering sa dakbayan sa Mandaue sa wala pa mohunong kadiyot sa usa ka convenience store, diin gipamusil sila sa wa pa mailhing mga tawo nga nagmotorsiklo.

GANG

Matod ni Gingoyon nga padayon pa nilang gisusi ang impormasyon nga ang mga biktima giingong sakop sa Crips gang.

“Gihulog gihapon nato og alleged kay ang katong babaye di na sad nato ma interview kon member ba siya unya ang duha ka bata nga naa pa sa hospital, amoa sad tong pangutan-on kon member ba sila sa Crips. Atoa sang i-confirm g’yud,” pulong ni Gingoyon.

MALAPASON

Si Gingoyon nagkanayon nga adunay mga CCTV sa lugar, apan ang mga malapason, lima kanila, nagtaptap sa ilang mga nawong og kamiseta.

Samtang duna silay giila nga persons of interest, si Gingo­yon niingon nga ila lang silang i-refer sa ilang mga alyas.

“Lima man gud to ka motor ang naa sa video unya naa pa toy usa ka motor nga naay angkas. So, among tan-aw ani di g’yud ni moubos og lima hangtod sa pito,” matod niya.

Ang mga gunman nanibat padulong sa amihanan human sa pagpamusil.

Si Wagas nakaangkon og tag usa ka samad sa iyang wala ug tuo nga dughan hinungndan sa iyang kamatayon.

Samtang si Intan naigo sa wala nga paa ug dughan, ug ang menor naigo sa likod nga adunay upat ka mga samad pinusilan.

Ang 16-anyos nga dalaga nakabsan sa kinabuhi alas 7:30 sa buntag sa Huwebes sa Mendero Medical Center sa lungsod sa Consolacion.

Narekober sa mga otoridad gikan sa crime scene ang 18 ka mga basiyo sa bala sa wala matinong kalibre sa armas.

Si Gingoyon niingon nga base sa mga narekober nga basiyo sa bala, posibling migamit ang mga gunman og 9mm ug kalibre .380 nga armas.