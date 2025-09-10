3 ka armado sikop sa managlahing dapit

Tulo ka lalaki nga armado ang nangadakpan sa managlahi nga lugar ug operation sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa Lunes ug Martes, Septiyembre 8-9, 2025.
Ang labing uwahing napusa-san mao si Kim Goc-ong, 29, taga Purok Lubi, Barangay Garing, Lungsod sa Consolacion Probinsiya sa Sugbo.
Nahitabo ang pagsikop kaniya sa Highway 77, Barangay Talamban alas 10:45 sa gabii, Martes, Septiyembre 9, 2025.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka .357 magnum revolver nga way serial number nga dunay duha ka bala.
Ang Talamban Police Station nakadawat og tawag sa telepono nga dunay armado nga nasigpatan sa maong lugar ug naabtan sa kapulisan ang suspek sa dapit ug nakuhaan sa maong armas.
Pagka alas 7:30 sa gabii sa susamang petsa nadakpan sab sa Labangon Police Station 10 ang usa ka 35-anyos nga lalaki sa Sityo Kawayan, Barangay Labangon nga nagdala og armas.
Ang nasikop giila nga si Mark Phernie Luna, taga Sityo Sandayong, Barangay Buhisan, Siyudad sa Sugbo nga nakuhaan og .38 nga kalibre sa pistola nga dunay duha ka bala.
Gialarma ang maong suspek nga armado human manawag ang mga residente sa dapit nga nahadlok sila niini.
Niadtong Lunes, Septiyembre 8, 2025, sa ala 1:30 sa hapon sa Sityo Kawayanan, Barangay Lahug napusasan sab ang usa ka 38-anyos nga lalaki nga nagdaladala og armas.
Ang nadakpan giila nga si Juan Secuya Laspona, foreman, taga Sityo Kawayan ,Barangay Lahug, Siyudad sa Sugbo.
Ang Cebu City Police Office nakadawat og tawag sa telepono gikan sa usa ka concern citizen nga dunay tawo nga nagbit-bit og armas sa dapit nga maoy hinungdan nga dali nga niresponde ang mga personnel sa City Intelligence Unit.
Naabtan ang suspek sa lugar ug nakuha dayon ang dala niini nga kalibre .22 nga revolver ug tulo ka bala.
Ang tulo ka mga dinakpan giandaman na og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 ug kasamtangan sila nga gikustodiya sa custodial facility sa kapulisan. / AYB