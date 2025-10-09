3 ka babaye’ng ‘nipeke‘ og visa sikop sa CIDG

Tulo ka mga babaye nga nabutang sa rank number 7 nga Most Wanted Person regional level nga nag-atubang og tag 46 ka counts sa kasong Falsification of Public Document ang nangadakpan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Cebu City Field Unit sa managlahing lugar sa Siyudad sa Sugbo, Mandaue, ug Lungsod sa Sogod.
Ang labing uwahing nadakpan sa alas 4:23 sa hapon sa Miyerkules, Oktubre 8, 2025, mao si Medrie Jean Bogabil, 32, taga Sityo Camansi, Barangay Mohon, Sogod, Probinsiya sa Sugbo.
Lakip sa nadakpan mao silang Leah Francisco Garcia, 53, taga Sityo Morado, Pilit Cabancalan, Siyudad sa Mandaue, ala 1:05 sa hapon sa susamang adlaw ug nianang alas 10:33 sa buntag unang nadakpan si Ma. Vinus Zamora Pacaña, 29, sa iyang balay sa Sityo Arcos, Barangay Sapangdako, Siyudad sa Sugbo.
Ang mga operatiba sa CIDG-Cebu City Field Unit dala ang kamanduan sa korte pagdakop kanila nga giluwatan ni Judge Jennifer Pepito-Maniwang, ang Presiding Judge sa Seventh Judicial Region, MTCC Branch 1 sa Dakbayan sa Mandaue pinetsahan niadtong Septiyembre 7, 2025.
Nasayran nga ang tulo ka mga dinakpan kawani sa usa ka visa processing company ug gireklamo sa ilang kliyente kay peke ang gihatag nga visa bugti sa ilang gibayad.
Ang korte nitugot nga makapiyansa sila sa kantidad nga P36,000 matag usa ka count sa kaso nga moabot ang tanan sa P1,656,000 alang sa ilang temporaryong kagawasan.
Ang tulo kasamtangan nga gibalhog sa custodial facility sa CIDG Regional Field Unit 7 samtang wala pa makabutang sa ilang piyansa. / AYB