3 ka balay nasunog

Tulo ka mga balay sa Purok Red Coral, Sitio Laray, Barangay Bungtod, Syudad sa Bogo ang naugdaw sunog nga niulbo alas 11:20 sa hapon, Martes, Abril 30, 2024.

Sa imbestigasyon ni SF01 Julius Luna, fire investigator sa Bureau of Fire Protection (BFP) Bogo, ang tulo ka mga balay ginama sa lights materials ug sunog nagsugod sa balay nga gipanag-iya ni Bonifacio Arfon.

Matod ni Luna ang sunog giisa sa first alarm sa alas 11:22 sa buntag, fire under control sa alas 11:35 sa buntag ug gideklarar nga fire out sa alas 11:50 sa buntag .

Dugang niya nga duha ang hingpit nga naudgaw ug usa ang nakan-an sa kayo.

Ang danyos gibana-bana nga P70,00 apan nagpadayon ang imbestigasyon sa kabomberohan sa hinungdang sa pag-ulbo sa kayo. / DVG