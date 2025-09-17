3 ka balay sa Brgy. Pusok nalambahan sa punoan

TUKORAN og riprap ang nahugno nga yuta sa Sityo Lipata, Barangay Pusok, sa Lapu-Lapu City, aron protektahan ang mga balay didto.
Gipahayag ni Kapitan Ranie Emperio sa Barangay Pusok sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Septiyembre 17, 2025, nga ang City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) mismo ang nirekomendar sa paghimo og riprap aron malikayan ang sunod pang insidente.
Ang pagkahugno nahitabo niadtong Lunes sa buntag, Septiyembre 15.
Nahugno ang bahin sa yuta human sa pagkaugkat sa daan nga punoan sa sambag.
Matod ni alyas Emperio, “Naa gyu’y sambag nga dugay na didto sa kilid. Tigulang na kaayo ang kahoy, ug karong bag-o, naibot siya tungod sa iyang kabug-at. Miunlod ang yuta, hinungdan sa pagkahugno.”
Gibutyag niya nga tulo ka balay ang naapektuhan: duha ang nangaguba ang atop ug bungbong, samtang ang ikatulo gideklarar nga dili na luwas, hinungdan nga gipahimangnuan ang mga residente nga mobakwit. Suwerte nga walay nasamdan sa maong insidente.
Usa sa mga apektadong tag-iya og balay, si Marilou Castro, 38, nisugilon nga nahigmata siya dihang natagak ang mga bato duol sa iyang tiil sulod sa iyang kwarto.
Iyang gihulagway nga hinay-hinay lang ang pagkahulog sa mga bato ug nakadungog siya og tingog sa iyang atop. “Swerte lang gyud nga di siya usa ka busdak, hinay ang pag-agas sa mga bato maong nakamata ko,” matod ni Castro.
Si Jocelyn Abayan, ang officer-in-charge sa City Environment and Natural Resources Office (CENRO), nagkanayon nga susihon sa iyang buhatan ang tanang kahoy sa maong dapit.
Iyang gipasabot nga ang pagkaibot sa sambag tungod sa kanunay nga ulan nga maoy hinungdan sa paghumok sa yuta.
Gipasabot niya nga ang mga kahoy nga makita nga delikado, putlon o limpyohan depende sa pagtimbang-timbang sa kapeligro nga dala niini.
Gidugang niya nga ang mga kahoy lamang nga makonsiderar nga hulga ang tangtangon. / DPC