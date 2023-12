3 ka barko sa Pilipinas, gipang-harass sa China

Gi-harass na usab sa China Coast Guard (CCG) ang mga barko sa Pilipinas sa Scarborough Shoal ug Ayungin Shoal sa West Philippine Sea (WPS) niadtong Sabado, Disyembre 9, 2023, ug Do­minggo, Disyembre 10, hinungdan sa dakong kadaot sa mga barko sa Pilipinas.

Matod sa National Task Force-WPS (NTF-WPS), niadtong Sabado, Disyembre 9, ang mga barko sa CCG ug Chinese Maritime Militia (CMM) migamit na usab og mga water cannon sa tinguha nga papahawaon ang sibilyan nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), ang mga barko nga Datu Sanday, Datu Bankaw, ug Datu Tamblot.

Kini nga mga barko nagpahigayon og regular nga humanitarian ug support mission, nga naghatag og subsidy sa lana ug grocery packs ngadto sa kapin sa 30 ka Filipino fishing vessels duol sa Bajo De Masinloc.

“Additionally, the Chinese Maritime Militia vessels are reported to have engaged in dangerous maneuvers and deployed what is understood to be a long-range acoustic device (LRAD) against the BFAR vessels – causing severe temporary discomfort and incapacitation to some Filipino crew,” sumala sa NTF-WPS.

“Water cannon action have resulted in significant damage to BFAR vessel Datu Tamblot’s communication and navigation equipment, as it was directly and deliberately targeted by the China Coast Guard,” dason sa pamahayag.

Matod pa, ang mga awtoridad sa China mipakatap usab sa Rigid Hull Inflatable Boats aron sa pagpatibulaag ug pagpapahawa sa mga Filipino fishing vessel nga naghulat sa pag-apud-apod sa fuel subsidies ug food supplies gikan sa mga barko sa BFAR.

Ang mga mananagat nga Pilipino nitaho ug nagdoku­mento usab nga ang CCG illegal nga nagbutang og floating barrier sa habagatan-sidlakang entrada sa Bajo De Masinloc aron mapug­ngan ang mga barko sa BFAR nga makasulod sa entrada sa shoal.

Gikondena sa NTF-WPS ang mga agresibong aksyon sa mga awtoridad sa China, nga nag-ingon nga ang pagpugong sa maong mga humanitarian nga operasyon dili lamang illegal kondili dili usab makatawhanon.

Sa laing bahin, niadtong Dominggo, Disyembre 10, ang mga barko sa CCG ug CMM ‘nihimo sa makuyaw nga maniobra’ sa mga sibilyan nga suplay sa barko sa Pilipinas sa laing pagsulay sa illegal nga pagpugong sa usa ka naandan nga resupply ug rotation mission (RORE) ngadto sa BRP Sierra Madre nga gi-ground sa Ayungin Shoal.

Ang mga barko sa China mi­gamit usab og mga water cannon nga miresulta sa grabeng kadaot sa makina sa barko sa Pilipinas.

Ang naguba nga barko ka­samtangang giguyod balik sa Ulugan Bay sa Palawan.

Ang NTF nagpabilin nga ang Ayungin Shoal usa ka low-tide elevation nga naa sa sulod sa Philippines Exclusive Econo­mic Zone.

“China’s illegal exercise of maritime law enforcement powers, interference with Philippine vessels, harassment and intimidation of Filipino fisherfolk, or any other activity that infringes upon the Philippines’ sovereignty and jurisdiction in Bajo de Masinloc are violations of international law, particularly Unclos (United Nations Convention on the Law of the Sea) and the Arbitral Award,” dugang sa pa­mahayag.