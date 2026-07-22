3 ka buwan gikan paglaya, nasikop na sab

Tulo ka gidudahang drug personality, lakip ang usa ka bag-o lang nakagawas sa Abuyog Penal Farm ang nadakpan sa managlahing anti-illegal drug operations nga gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug kapulisan niadtong Hulyo 21, 2026.
Kapin sa P1 milyon nga kantidad sa gituohang shabu ang nasakmit.
Ang labing ulahing buy-bust gihimo sa Sityo Lower Guiwanon, Barangay Poblacion, Compostela, Cebu, diin nadakpan sila si alyas Amang, 30, maoy target sa operasyon, ug ang iyang giingong kauban nga si alyas Jaw, 37.
Sumala ni PDEA 7 Director Joel Plaza, nakuha gikan sa duha ang 75 gramos sa gituohang shabu nga adunay estimated street value nga P510,000, lakip ang buy-bust money, usa ka cellphone, ug ang motorsiklo nga gigamit sa operasyon.
Sa laing operasyon sa Tagbilaran City, Bohol, nadakpan sab si alyas Nick, 54, usa ka construction painter.
Nakuha kaniya ang 78 gramos sa gituohang shabu nga nagkantidad og P578,000.
Matod sa PDEA, si alyas Nick bag-o lang nakagawas sa Abuyog Penal Farm niadtong Abril 2026 human makaserbisyo sa kaso’ng illegal drugs.
Giingong nibalik siya sa pagpayuhot og shabu dihang nakalaya.
Samtang si alyas Amang nadakpan na sab kaniadtong 2023 sa kaso sa ilegal nga drugas apan nakagawas pinaagi sa plea bargain
Ang tulo ka mga suspek giandaman og kaso tungod sa paglapas sa Sections 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB