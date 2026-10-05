3 ka carnapper nga nadakpan pulos mga ex-convict

Mga ex-convict sa lain-laing mga kaso ang tulo ka mga suspetsado nga nadakpan sa pag-carnap sa puti nga Toyota Hilux nga gipanag-iya sa usa ka negosyante niadtong Oktubre 2, 2026 sa V. Rama Avenue, Barangay Guadalupe, dakbayan sa Sugbo.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office, nga nakig-alayon pa sila karon sa mga police station nga maoy nakadakop sa mga suspetsado kun unsa nga mga kaso ang gikalambigitan niini.
Apan ang usa kanila gitumbok nga adunay pending nga kaso sa korte tungod sa pagpangawat og mga sakyanan.
Base sa migawas sa imbestigasyon nga daghan na silag kalambigitan sa krimen diin silang tulo ang naghimo.
“Kining mga suspects naa napud ni silay mga previous records, na involved na pud ni silag nagkadaiyang mga salaod. Ni coordinate mi sa mga unit nga nakadakop ani nila, karon we are on the final phase of the preparation for the filing of charges,” matod ni Pelare.
Giandam na ang kasong carnapping ug laing kaso sama sa paghupot og illegal nga drugas human usa kanila ang nakuhaan og shabu ug drug paraphernalia. / AYB