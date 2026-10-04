3 ka carnapper tiklo sa polis; Hilux narekober

Dali nga nadakpan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo ang tulo ka carnapper nga nikawat sa Toyota Hilux niadtong Biyernes sa buntag, Oktubre 2, 2026 sa V. Rama Avenue, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Ang maong insidente dali nga gi report sa tag-iya ngadto sa Abellana Police Station 2 human niini masayri nga wala na ang sakyanan sa iyang gi-parkingan.
Human nadawat ang impormasyon, dali nga nilusad og imbestigasyon ang Abellana Police Station sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Captain Gabriel Mota ubos sa kamandoan ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa Cebu City Police Office.
Niumol dayon si Sumalde og joint investigation team ug nisugod dayon sa ilang comprehensibo nga imbestigasyon pinaagi sa giya ni Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa CCPO, uban sa mga sakop sa City Investigation and Detective Management Unit, ug City Intelligence Unit.
Gigamit usab nila ang mga sakop sa Special Weapons and Tactics (SWAT) ubos sa pagpangulo sa hepe sa City Mobile Force Company nga si Lt. Col. Christian Joy Alqueza nga dunay dakong papel sa tactical planning ug operation.
Gisugdan dayon sa mga imbestigador ang backtracking sa mga CCTV footage, field verification ug intelligence-driven investigation ug ilang gisubay ang giagi-an sa kinawat nga sakyanan ug giila ang tulo ka suspetsado.
Pagka alas 8:00 sa gabii sa susamang petsa, ilang nadakpan ang usa ka suspetsado sa Barangay Kamputhaw ug iyang gitug-an kun si kinsa ang iyang mga kauban.
Gisunod usab nila sa pagtultol ang nahimutangan sa kinawat nga sakyanan nga gi parking sa compound sa simbahan nga miresulta sa pagkarekober niini.
Wala mohunong ang CCPO sa ilang manhunt operation ilang gigukod ang ikaduhang suspek ug didto nila ni naabtan sa gawas sa usa ka fasfood chain sa General Maxilom Avenue ug misuway pa unta ni pagsibat apan na corner sa mga polis sa pagpangulo ni Sumalde.
Nakuha gikan sa ikaduhang suspek ang yawe sa sakyanan ug ang ilang gigamit nga pula nga Toyota Rush ug uban pa nga mga ebedensya.
Ang ikatulo nga suspek ilang nadakpan sa ikatulong andana sa ilang guest house sa M. Yap Street, Barangay Capitol Site diin nakasakmit sila og mga drug paraphernalia ug sling bag nga gisudlan sa itom nga pitaka.
Subay sa malampuson nga operation, giturnover kini ni Colonel Sumalde ang sakyanan ngadto sa tag-iya uban sa iyang asawa niini didto sa simbahan sa Sacred Heart ug malipayon nila kining gidawat dungan sa pagpasalamat sa kapulisan.
Padayon ang gihimong imbestigasyon sa tulo ka mga suspetsado kung kini sakop ba sa dako nga sindikato sa mga carnapper nga nag lihok sa Central Visayas. /