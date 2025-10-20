Superbalita Cebu

3 ka chandeliers St. Joseph parish nauli

The National Shrine of St Joseph in Barangay Centro, Mandaue CityPhoto by HIC
Human sa kapin sa duha ka dekada, ang tulo ka mga suga (chandeliers) nga ang matag usa kapin sa 50 ka tuig na ang panuigon—sa kataposan gidala pagbalik sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City.

Matod ni Rev. Fr. Ian Fel Balankig, usa ka miyembro sa Team of Pastors, ang mga chandelier gitaguan sa Badian sukad pa niadtong mga tuig 2004 alang sa safekeeping atol sa pag-ayo sa simbahan human kini masunog niadtong 2002.

Human sa mga katuigan sa panaghisgot ug coordination, ang mga chandelier opisyal nga gibalik niadtong Biyernes sa miaging semana, Oktubre 17.

Si Fr. Balankig nagkanayon nga ang seremonyas sa pagpasiga sa kapin-sa-tunga-sa-siglo nga mga chandelier mahitabo karong adlawa, Martes, Oktubre 21, isip pagtimaan sa ilang dugay nang gipaabot nga pag-uli sa shrine. / ABC

