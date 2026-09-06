3 ka Chinese gisentensiyahan og life sentence sa pagbaligya og P3.4-M shabu sa Batangas

Tulo ka Chinese national ang gisentensiyahan og tibuok kinabuhing pagkabilanggo human sila napamatud-ang sad-an sa pagbaligya og kapin sa 500 gramos nga shabu nga nagkantidad og P3.4 milyon sa Batangas.
Sa usa ka desisyon nga naglangkob og 35 ka pahina ug pinetsahan og Agusto 17, ang Regional Trial Court Branch 83 sa Tanauan City nakakaplag nga sad-an—nga walay pagduhaduha—sila si alyas “Koi”/“Xia Ting Ming,” alyas “Xue Yan Xing,” ug alyas “Yu Ali” sa pagbaligya og 502.6 gramos nga shabu nga nagkantidad og P3,417,680, sumala sa news release sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).
Ang tulo nakit-ang sad-an sa paglapas sa Section 5, Article II sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Gawas sa tibuok kinabuhing pagkabilanggo, gimandoan usab sila sa pagbayad og multa nga tag-P500,000 matag usa.
Kinahanglan usab nga moagi si Yu Ali og unom ka bulan nga rehabilitasyon sa usa ka pasilidad sa gobyerno.
Ang kaso nagsugod sa usa ka buy-bust operation nga gihimo sa PDEA Calabarzon Regional Special Enforcement Team niadtong Mayo 2, 2024, human nakompleto sa mga suspek ang transaksyon uban sa usa ka poseur buyer sa usa ka subdivision sa Barangay Santiago, Malvar.
Nasundan ang transaksyon og pinusilay, nga maoy hinungdan sa pag-ikyas sa tulo sakay sa usa ka sakyanan. Nasikop sila sa ulahi human sa duha ka oras nga ginukdanay nga natapos sa southbound lane sa South Luzon Expressway Tollway sa Barangay San Andres, Malvar.
"For our officers, this court decision is a reminder that every lawful operation matters and that justice can follow when we do the job correctly from beginning to end," matod ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Nerez sa iyang pamahayag.
"We want the public to know that when an arrest is made, the case will not simply disappear. This conviction gives that assurance," siya midugang. / PNA