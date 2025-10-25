3 ka Chinese natls. gibabagan sa immigration sa NAIA

Gisikop sa mga operatiba sa imigrasyon ang tulo ka mga Chinese national, lakip ang kanhi trabahante sa Philippine Offshore Gaming Operations (POGO), tungod sa overstaying ug kalapasan sa uban pang mga balaod sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1 sa Parañaque City.
Ang nadakpan naila nga sila si Si Chen Shiwei, Pan Xin ug Wang Jianqiang nga paingon unta mobiya sa nasod sakay ang Asiana Airlines flight paingon sa Incheon, South Korea niadtong Biyernes, Oktubre 24, 2025.
Atol sa verification nakita nga parehong nag-overstay sila si Chen ug Pan sukad pa niadtong 2024.
Si Wang, kinsa kanhi trabahante sa POGO, napakyas sa pagbiya sa nasod human gimando sa gobyerno ang pagpahunong sa ilang mga operasyon.
Ang BI nagkanayon nga ila usab nga giimbestigahan ang posibleng kakunsabo nga posibling nag-facilitate sa ilang pagbiyahe.
“We will hold accountable those who violate immigration laws, as well as anyone who enables them,” matod ni BI Commissioner Joel Anthony Viado.
Dugang ni Viado nga padayon ang BI sa pagpahugot sa ilang border security ug ang pagpa-deport sa mga overstaying ug walay dokumento nga mga langyaw. / PNA