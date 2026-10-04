3 ka CM-CMMA awards nakuha sa Superbalita

Atol sa Cebu Metropolitan-Catholic Mass Media Awards (CM-CMMA) 2nd Edition awarding ceremony niadtong Dominggo, Oktubre 4, 2026, nga gipahigayon sa SM Seaside, Cebu City nakuha sa Superbalita Cebu ang tulo ka major awards sa print category.
Nidaog ang Superbalita Cebu sa News Writing Cebuano (Institutional Award), samtang ang tampo ni Guam P. Logroño maoy nidaog sa Feature Writing Cebuano (Individual Award).
Ang beterano nga kolumnista nga si Atty. Eddie Barrita maoy nakakuha sa Column Writing (Individual Award), samtang ang laing duha ka mga kolumnista nga sila si Atty. Salvador Diputado, Ahmed Cuizon ang nahimo’ng nominado sa maong kategoriya.
Nakadawat sab og citation ning pamantalaan sa Editorial Cartooning Cebuano.
Sa wala pa ang maong pormal nga awarding usa ka Santos nga misa nga gipangulohan ni Cebu Archbishop Alberto “Abet” Uy nipahinumdom nga ang komunikasyon nagsangyaw sa kamatuoran, paghatag og tingog sa nilupigan, pagpadayag sa maayo’ng balita ug ang paghatag sa balita nga inubanan sa mga pagtulon-an ni Hesu Kristo.
Ang CM-CMMA usa ka biennial o ipahigayon matag duha ka tuig nga awarding ceremony nga nagpasidungog sa exemplary works sa mga sakop sa media ug organisasyon nga nasakop sa hurisdiksyon sa Lalawigan sa Sugbo. / FVQ