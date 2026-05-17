3 ka coordinator, 9 ka usher sa swertres, tiklo

Tulo ka mga giingong coordinator sa ilegal nga sugal nga “swertres” ang lakip sa 12 ka mga tawo nga napusasan sa gipahigayon nga sunodsunod nga operasyon batok illegal gambling sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) sulod lang sa usa ka semana ning buwana.
Ang maong mga dinakpan pormal nang gikasohan tungod sa paglapas sa Republic Act 9287 kun ang balaod batok sa ilegal nga sugal.
Unang natiklo sa mga operatiba sa Provincial Intelligence Unit (PIU) ug Bogo City Police Station si Jorem Montillano Maitum, 40 anyos, minyo, ug molupyo sa Purok Maya, Barangay Taytayan, Dakbayan sa Bogo niadtong Mayo 11, 2026, alas 4:50 sa hapon.
Nasakmit gikan kaniya ang usa ka bundle nga intermediate pad nga dunay mga number combination, tally sheet, ballpen, tulo ka stub, ug P3,000 nga cash.
Pagka-alas 9:00 sa gabi gihapon sa Barangay Taytayan, nadakpan ang laing coordinator nga si alyas “Cecil”, 55 anyos. Nakuhaan siya og duha ka bundle sa tally sheet, mga gambling paraphernalia, ug P880 nga halin.
Sa maong dapit, sunod-sunod sab nga nasikop si alyas Sylvia, 55, usa ka usher nga nakuhaan og P200 nga pusta, ug si alyas Alma, 44, usa ka coordinator nga nakuhaan og daghang paraphernalia, listahan sa mga ngalan alang sa remittance, ug P810 nga cash.
Wala sab makalighot sa mga otoridad si alyas Anna, 42 anyos, usa ka usher nga taga Barangay Lamac, lungsod sa Pinamungajan, human kini makuhaan og ubay-ubay nga gambling paraphernalia ug pusta.
Didto usab sa Sitio Talisay, Barangay Poblacion sa lungsod sa Boljoon, napusasan si alyas Jacky, 35 anyos, minyo, human makuha sa iyang posisyon ang mga ebidensya ug cash nga mobalor og P1,150.
Didto sa lungsod sa Catmon, upat ka mga gikatahong usher ang gisikop sa kapulisan nga gipangulohan ni alyas Alvin, 41, usa ka amahan nga nadakpan niadtong Huwebes, Mayo 14, alas 6:30 sa gabii sa Barangay Catmondaan ug nakuhaan og P520 nga pusta; gisundan ni alyas Famela, 32, dalaga, nga nakuhaan og P120 nga pusta; alyas Brenda, 48, taga Barangay Tabili, nga nakuhaan og P150 nga pusta; ug ang ulitawo nga si alyas Sebio, 19, taga Barangay Macaas, kinsa nakuhaan sab og ubay-ubay nga gambling paraphernalia.
Samtang didto sa lungsod sa Badian, usa ka insidente sa pagpanakit ang natala atol sa operasyon niadtong Biyernes, Mayo 15, alas 5:30 sa hapon sa Brgy. Alawijao.
Naaktuhan sa mga sakop sa Regional Intelligence Division (RID 7) ug AAC King Dragon Gaming Corporation si alyas Ruffa, 34 anyos, nga nag-isyu og ticket sa kustomer. Sa dihang gipangitaan og legal nga dokumento gikan sa gobyerno, walay napakita ang suspek. Narekober kaniya ang P150 nga pusta ug mga paraphernalia.
Atol sa pagsikop, usa ka empleyado sa AAC King Dragon Gaming Corporation ang naangol human kini gipukpok ug gibunalag kahoy sa igsuon ni Ruffa. / GPL