3 ka dagkong partido sa Sugbo ‘nagkahiusa’

Tulo ka mga partido gikan sa tulo ka mga dagkong siyudad sa lalawigan sa Sugbo ang nakighiusa sa One Cebu (1-Cebu) party kagahapon, Lunes, Septiyembre 30, 2024.

Kini naglakip sa Kugi Uswag Sugbo (Kusug) Party nga gipangulohan ni Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, Alayon-Nacionalista (NP) party ubos sa pagdumala ni Talisay City Mayor Gerald Anthony "Samsam" Gullas, ug ang Kaabag Party nga gipangulohan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard "Ahong" Chan.

Nilagda sila og cooperation agreement tali sa One Cebu Party nga kasamtangang gipangulohan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ug Solicitor General sa partido nga si Kongresista Pablo John "PJ" Garcia sa convention niini nga gipahigayon sa Lunes sa Skyhall sa SM Seaside City Cebu.

Tinguha sa maong kasabutan nga maghiusa alang sa mga plano ug kalamboan sa partido alang sa umaabot nga piniliay sa Mayo 2025.

Ubos sa maong kasabutan mao ang hiniusa nga suporta ug kooperasyon sa partido atol sa pagsugod sa campaign period.

Lakip usab ang managtakdo nga campaign strategies ug key issues alang sa pagpatuman sa mga polisiya sulod sa grupo. Kon dunay dili pagsinabtanay, mahimong resulbahon kini sa partido.

MGA KANDIDATO

Samtang, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia maoy gideklarar nga opisyal nga kandidato pagka-gobernador sa lalawigan sa Sugbo ubos sa One Cebu Party sa Septiyembre 30, 2024 alang sa umaabot nga piniliay sa Mayo 2025.

Si Garcia pormal nga ginominate ni Argao Mayor Allan Sesaldo nga gisegundahan ni Liloan Mayor Aljew Frasco. Gisirhan ni Pinamungajan Vice Mayor Glenn Baricuatro ang nominasyon.

Ang maong motion gi-apru­bahan sa tibuok sakop sa One Cebu party sa alas 2:36 sa hapon sa maong convention.

Si Garcia nagpasalamat sa tibuok miyembro sa partido nga misuporta kaniya ug sa mga kaubanan niini.

"This is how strong One Cebu has become even stronger..." matod ni Garcia.

Gipahibaw usab sa partido ang mga magpapili isip mga representante sa kongreso:

• First district - Rhea Mae Gullas

• Second District - Edsel Galeos

• Third District - Pablo John Garcia

• Fourth district - Janice Salimbangon

• Fifth District - Duke Frasco

• Sixth District - Daphne Lagon

• Seventh district - Dr. Patricia Calderon

• Lone District of Mandaue - Emarie "Lolypop" Ouano-Dizon

• Cebu City North District - Rachel "Cutie" Del Mar

• Lapu-Lapu City - Ma. Cynthia "Cindi" King Chan

• Ako Bisaya Partylist - Cong. Sonny Lagon

Way gipahibalo ang partido nga kandidato niini sa pagkabise gobernador. / ANV