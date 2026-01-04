3 ka dancer sa Sinulog gipangkulata

Tulo ka mga dancer, usa niini menor, nga nagpraktis alang sa Sinulog street dancing ang nanga-angol atol sa nahitabong rambol alas 2 sa kaadlawon, Dominggo, Enero 4, 2026,sa Barangay Luz sa dakbayan sa Sugbo.
Ang mga nalandig sa tambalanan mao silang Jounelyn Alforque Margallo, 21, James Ryan Nethan Rabanes Pipeto, 21, ug alyas Mike, 17 pulos taga Bo. Luz sa dakbayan sa Sugbo.
Nadakpan hinuon dayon sa mga mirespondeng barangay tanod ang lima ka mga suspetsado upat kanila mga menor de edad.
Giila ang mga suspetsado nga silang Cid Marl Aboyme, 21, Alyas Raf, 15, alyas Ren, 17, alyas Rille, 16 ug alyas Mar, 17, nga pulos residente sa Bo. Luz.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, nga samtang nagpraktis ang mga dancer sulod sa tunghaan sa Barrio Luz, kalit lang nangabot ang grupo sa mga batan-on ug gipangdumog sila.
Gitabangan sa pagsukmag ang tulo ka mga dancer nga miresulta sa ilang pagka-angol.
Ang usa sa magtutudlo sa mga biktima nanawag dayon og barangay tanod ug daling nadakpan ang mga suspetsado.
Usa sa mga suspetsado ang giingon’g nagdala og hait nga hinagiban nga maoy nakaingon sa pagka-samad sa ulo ug nawong sa mga biktima.
Ang mga props sa dancers nangaguba usab tungod sa nahitabong rambol.
Ang mga suspetsado kasamtangang nga gikustodiya sa Mabolo Police Station samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon. / AYB