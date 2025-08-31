3 ka drug personality sa Bohol, sikop sa buy-bust

Tulo ka mga drug personality sa probinsya sa Bohol ang gipangdakop sa managlahi nga buy-bust sa kapulisan sa Biyernes, Agusto 29, 2025.
Ang mga dinakpan pulos nakuhaan og mga pinakete sa gituohang shabu.
Ang labing uwahi nga naposasan usa ka bodegero sa usa ka tindahan ug usa ka construction worker sa alas 7:29 sa gabii sa Centro 2, Amakan Village, Barangay Dampas, siyudad sa Tagbilaran.
Giila ang mga suspetsado nga silang Joseph Ocon, alyas Ilong, 30, taga Población 3, siyudad sa Tagbilaran ug Clint Anthony Gare, 29, construction worker nga taga JP Rizal Street, Barangay Cogon sa maong siyudad.
Nakuhaan ang duha og upat ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 20 gramos nga dunay standard drug price nga P136,000.
Ang mga sakop sa Tagbilaran City Police Station sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Lieutenant Colonel John Kareen Escober nakadawat og impormasyon mahitungod sa pagpamaligyag illegal nga drugas sa duha sa Amakan Village.
Tungod niini, gipaubos dayon nila sa surveillance ug monitoring ug sa dihang nakompirmar ang nadawat nga taho, gilusad nila diha-diha ang entrapment nga miresulta sa ilang pagkasikop.
Samtang laing high value individual ang nadakpan sa mga sakop sa Tubigon Police Station alas 2:57 sa hapon sa Purok 4, Barangay Tinangnan sa lungsod sa Tubigon, Bohol.
Ang nasikop giila nga si Danny Togonon alyas Buta, 49, taga Sitio Ingod, Barangay Centro sa maong lungsod.
Nakuha gikan ni Buta ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 21 gramos nga dunay balor nga P142,000.
Matod ni Police Captain Carl Jobel Lofranco, ang hepe sa Tubigon Police Station, nga ang maong suspek naila na nga maoy tigpayuhot sa illegal nga drugas sa maong barangay ug sa mga kasikbit nga lungsod sa Tubigon.
Kasamtangan nga gibalhog ang suspetsado sa temporary custodial facility sa Tubigon Police Station.
Giandam na sa kapulisan ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa mga dinakpan. / AYB