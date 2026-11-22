Tulo ka drug personalities ang nadakpan ug usa ka armas ang nasakmit atol sa ika-7 nga Nightwatch Operation sa Cebu City Police Office (CCPO) gikan sa alas 10 sa gabii hangtod sa alas 12 sa tungang gabii niadtong Biyernes, Nobiyembre 20, 2026, sa mga barangay sa Sawang Calero, Suba, ug Pasil.
Nagmalampuson ang maong anti-criminality campaign ubos sa pagpangulo ni CCPO Director Police Colonel Ricky Sumalde, uban sa pakig-alayon sa mga opisyal sa barangay, ug force multipliers.
Kini nga hiniusang inisyatiba subay sa pagpalig-on sa police visibility ug law enforcement, ingon man sa pasalig sa CCPO nga ipaduol ang kapulisan sa komunidad. Tumong niini dili lang ang pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw, kondili lakip na ang pagpakigsandurot sa mga residente, ug pagpakita nga ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo dali ra duolon.
Kauban ni Sumalde sa operasyon silang Police Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, deputy city director for administration, ug Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operations. Gipakatap nila ang mga personahe gikan sa Sawang Calero Police Station 6 ug mga force multipliers alang sa maong kalihokan.
Ang dungan nga pag-serve og search warrant, Oplan Bulabog, Oplan Galugad, Oplan Bakal, pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa, ug subsob nga police visibility miresulta sa pagkasikop sa tulo ka suspetsado nga nalambigit sa pagpayuhot og ilegal nga drugas, samtang usa usab ang nakuhaan og armas. / AYB