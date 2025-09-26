3 ka ekipo sa Barangay Mabini, wala gi-donar

Gikuwestiyon sa Cebu City Council ang kabahin sa giingong pag-donar og tulo ka dagkong ekipo alang sa Barangay Mabini, nga walay deed of donation o deed of acceptance nga gipirmahan aron pormalisahon ang pagbalhin niini.
Si Minority Floor Leader Councilor Sisinio Andales, sa iyang privilege speech atol sa regular session niadtong Martes, mipahayag nga ang transaksyon usa ka irregular sukad pa sa sinugdanan tungod kay wala kiniy pagtugot sa lehislatura ug gikinahanglang legal nga mga dokumento.
Nahinumdom siya nga niadtong Hunyo 25, 2025, gibawi ni kanhi konsehal Rey Gealon ang usa ka resolusyon nga nagsugyot sa pagdonar og usa ka excavator, usa ka wheel loader, ug usa ka road roller ngadto sa barangay human gikwestiyon ang pagpanag-iya, timing, ug katuyoan niini.
Si kanhi konsehal Mary Ann de los Santos sa sayo pa nakamatikod nga ang ekipo orihinal nga gitagana dili alang sa paggamit sa barangay, kondili alang sa mga maintenance project sa tibuok siyudad ubos sa pagdumala sa Department of Engineering and Public Works (DEPW).
Matud ni Andales nga ang kakuwang sa pinirmahan nga deed of donation gikan ni kanhi mayor Raymond Alvin Garcia nagpawalay-bili sa donasyon.
Siya midugang nga ang pagdumala sa public resources nanginahanglan og transparency ug pagsunod sa hustong proseso.
Ang konseho nimando sa Department of General Services (DGS) sa pagsusi sa kahimtang ug pagpaandar sa ekipo, sanglit ang mga yunit nagpabilin pa man ubos sa pag-atiman sa Barangay Mabini.
Si Konsehal Joel Garganera, sa iyang bahin, niingon nga tungod kay ang resolusyon gibawi, ang giingong donasyon wala gayud nakabaton og legal nga basehanan.
Nagpadayag usab siya og pagduhaduha bahin sa teknikal nga kapasidad sa barangay sa pagdumala sa maong makinarya. / CAV