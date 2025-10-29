3 ka eroplano nga nalambigit kang Co wala na sa Pilipinas

Tulo ka eroplano nga gipanag-iya sa mga kompanya nga nalambigit sa kanhi representante sa Ako Bicol party-list nga si Elizalde “Zaldy” Co ang nibiya na sa nasod, sumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines (Caap) niadtong Miyerkules, Oktubre 29, 2025.

Sa usa ka pamahayag, giingon sa Caap nga usa ka AgustaWestland helicopter milupad paingon sa Kota Kinabalu, Malaysia, niadtong Agusto 20, 2025, samtang ang lain nga pareho niini nilupad ngadto sa mao gihapon nga nasod niadtong Septiyembre 11.

Dugang pa niini, usa ka Gulfstream aircraft ang naa na sa Singapore sukad pa niadtong Agusto 16.

Ang ahensiya niseguro nga nagpadayon sila sa hugot nga pagmonitor sa tanang rehistradong assets subay sa balaod.

Ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa sayo pa mihangyo sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) nga i-freeze ang binilyon nga kantidad sa air assets sa mga kompanya nga nalambigit kang Co ug sa iyang igsuon nga si Christopher tungod sa ilang pagkalambigit sa anomaliya sa mga proyekto sa flood control, apil ang: Misibis Aviation & Development Corp. nga adunay 2 ka AgustaWestland AW139 nga $16 milyunes ang matag usa, Gulfstream 350 nga balor og $36 milyunes, 2 ka Bell 407 nga $3 milyunes ang matag usa ug Bell 206B3 – $650,000; Hi-Tone Construction & Development Corp. nga dunay Cessna 414A Chancellor ($700,000), Agusta A109E ($6.9 milyunes) ug PA 31-350 Chieftain ($340,000); ug QM Builders nga dunay Bell 505 ($2 milyunes).

Ang Hi-Tone Construction & Development Corp. ug QM Builders usa sa top 15 construction firms nga nakakuha og 20 porsiyento, o P100 milyunes nga kantidad, sa mga proyekto sa flood control gikan sa 2022 hangtod 2025. / TPM / SunStar Philippines