3 ka hamtong nangulata og menor, sikop

Tulo ka mga hamtong ang gipangdakop sa mga sakop sa Talamban Police Station human gireklamo nga nanagmal og usa ka 13 anyos nga lalaki alas 10:20 sa gabii, Sabado, Marso 28, 2026 sa St. Anthony, Barangay Talamban sa siyudad sa Sugbo.
Ang mga gipangdakop mao silang Joshua Dionson Abirca, 28, Carl Christian Pingol Dionson, 28, ug Adrian Codoy Dionson, 44 pulos nagpuyo sa maong dapit. Ang Talamban Police Station unang nakadawat og tawag sa telepono nga nagpakitabang kalabot sa maong insidente.
Dali nga miresponde ang kapulisan ug ilang naabtan ang mga suspetsado sa dapit samtang ang biktima gidala na sa tambalanan tungod sa mga bun-og sa nawong ug sa mata niini.
Nasuta sa imbestigasyon nga hubog ang mga suspetsado og natripingan lang ang biktima.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 7610 kun Child Abuse batok sa tulo nga kasamtangang gitanggong sa Talamban Police Station. / AYB